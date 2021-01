En exclusiva: Danna Paola habla de cómo salió adelante tras la violencia que vivió en su noviazgo con Eleazar ‘N’.

En una entrevista exclusiva con Ventaneando, Danna Paola habló de cómo superó la violencia que vivió durante su noviazgo con Eleazar ‘N’ y explicó que jamás volvería a tener una relación así como la que vivió con él.

Aprendiendo, yo creo que los errores se aprende, al momento de juntarte aliarte y primero hablar sobre el amor propio, es algo nos llega tarde, pero nos llega, que sí se puede salir, que sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo

Hoy en día tengo un detector muy heavy y que si yo soy una persona que siempre hablo y lo que no me gusta digo que no, pero antes me daba mucho miedo, creo que tiene que ver con el coraje que uno tiene dentro, las situaciones te van enseñando

La intérprete ahora tiene muy presente el amor propio y sabe que antes de amar a alguien más, primero debe amarse ella misma aunque sea esa idea sea un cliché en la sociedad actual y que le cueste trabajo entender a muchas personas.

Al final yo me he vuelto una mujer muy fuerte por todas las experiencias que he vivido, mi música ha sido mi mejor terapia, al final han sido 21 años de carrera que no han sido fáciles, que han sido llenos de experiencias buenas y malas, con situaciones de machismo que yo no me daba cuenta

Hay muchos índices de ser tóxico, muchas relaciones toxicas, hay amistades toxicas, padres tóxicos, familiares, por supuesto pareja, uno puede ser tóxico consigo mismo y no te das cuenta. La vida te va enseñando son lecciones, pero mientras podamos informar más y sea tiempo es mejor

Danna Paola se inspira

Esas experiencias del amor le han servido a Danna Paola para inspirarse a la hora de componer sus propias canciones para varios de sus álbumes e incluso para el actual.



Creo que a través de la música y el arte hay muchísimas maneras de explotar esto, a mí me hace sentir muy fuerte y muy empoderada y muy saludable, hoy en día saber que tengo un foco rojo para cualquier tipo de situación en la que me vea envuelta, pero eso nunca más, nunca me vuelvo a callar, nunca volvería a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles

La cantante promociona actualmente su disco “KO” y presentará un concierto vía streaming el próximo 13 de febrero llamado “Danna Paola Life Experience Welcome To My Break Up Party”.

