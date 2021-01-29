Mónica Garza recuerda la exclusiva con Carmen Campuzano que defendió a capa y espada para Ventaneando hace 16 años.

Móniza Garza recordó con humor aquella ocasión en la cual, tras una batalla de reporteros y camarógrafos, ganó una exclusiva con Carmen Campuzano para Ventaneando hace 16 años.

La conductora hizo una remembranza de aquel inolvidable enlace en vivo, en el que en medio de dimes y diretes, dijo a la una reportera de La Oreja que la modelo no iba a hablar para su programa porque estaban enlazados al aire.

Me acuerdo que ese día, Carmen me acepta una entrevista saliendo del hospital, todos sabíamos de este accidente que había sido muy escandaloso y que ella había salido afectada, yo fui a casa de Carmen como dos horas antes y subí a saludarla a su cuarto

Campuzano tenía al programa de la competencia encima, tanto que Garza le recordó a la periodista que la modelo tenía dos clavos en el hombro y la podía lastimar.

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Ella estaba intentando arreglarse lo mejor posible para que no se le vieran los clavos que estaban expuestos, ella tenía esas cosas de metal, tenía un chal encima.

Quedó completamente rota la clavícula, le pedí que me regalara una entrevista mas corta para que mientras el público de Ventaneando la viera.

Mónica Garza recordó que durante el pleitazo, Campuzano no entendía lo que estaba pasando y le pidió a la joven del otro programa que se esperara.

Luego de la nota de 'Viernes de Aniversario', Carmen Campuzano visitó el estudio de Ventaneando, ahí habló de sus proyectos en los que se ocupa a 8 años de haber dejado las drogas y el alcohol.

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Quien fuera pareja sentimental de Andrés García dijo que para nada se le antoja recaer en los vicios y ahora, ella ayuda a gente que padece de adicciones a poder superarlas.