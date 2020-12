Presencia de Ninel Conde y Larry Ramos provoca zafarrancho en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Ninel Conde y Larry Ramos arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México al mediodía de este martes y a su paso provocaron un tremendo zafarrancho con los representantes de los medios de comunicación, que buscaban algunas declaraciones por parte de la polémica pareja.

En medio de todo el tumulto que se generó por su presencia, el empresario colombiano prefirió emprender camino y adelantarse dejando a su mujer sola para que atendiera y lidiara con las cámaras, micrófonos y preguntas de la prensa.

Te puede interesar:

Jaime Carvajal, abogado de Stephanie Valenzuela, actualiza el estatus de la denuncia en contra de Eleazar ‘N’.

“Yo no los invité aquí. Les agradezco mucho, me voy a tener que ir”, aseguraba la actriz al tiempo que jalaba su maleta para tratar de huir del lugar.

Mientras la cantante avanzaba a toda prisa por los pasillos del aeropuerto, los reporteros y camarógrafos la perseguían esperando obtener alguna otra declaración de ella.

En un punto, Ninel Conde se detuvo y las interrogantes no se hicieron esperar. “¿Dónde está Larry? ¿Por qué siempre te deja sola y no él no habla?”, le cuestionaban los reporteros en medio de empujones.

“Qué lástima de verdad, ¿eh?”, respondió la cantante para después asegurar en tono de molestia “aquí está”, en referencia a lo que le preguntaban sobre su esposo.

Debido a que las preguntas de los representantes de la prensa no cesaban, Ninel Conde volteó hacia los micrófonos y refirió:

No tengo nada que decir, tengo que agarrar un vuelo, mis amores. ¿Me dan chance? Me va a dejar el avión, tengo que agarrar un vuelo, yo no los convoqué, mis amores

Tras la insistencia de los reporteros, Ninel Conde accedió a hablar brevemente sobre algunos de los temas que le estaban cuestionando.

Sobre que supuestamente había estado separada de Larry Ramos, aseguró: “Se dicen muchas cosas, se dicen muchos chismes, estoy saturada de tantos dimes y diretes. Lo que se ve no se pregunta”, puntualizó.

Sobre los supuestos que señalaban que su esposo estaba prófugo de la justicia, Ninel Conde afirmó que es mentira.

Lo que se ve no se juzga, él está aquí, aquí está la policía, pues que lo agarren, son estupideces, son mentiras

Finalmente, Ninel Conde afirmó que por ahora lo único que desea es “poder abrazar a mi hijo en Navidad, es lo único que quiero”.

También te puede interesar:

Irma Serrano nos envió un mensaje luego de que se difundiera la falsa noticia de su fallecimiento.