Sofía Aragón responde a Lupita Jones y niega que le haya financiado sus arreglos estéticos.

Sofía Aragón, quien ganó el título Mexicana Universal 2019, respondió a los señalamientos que hizo Lupita Jones sobre ella; además, negó que le haya financiado de su bolsillo los arreglos estéticos que se hizo antes de participar en Miss Universo.

Al respecto, la conductora aseguró que tales gastos fueron solventados a través de patrocinios.

Ella decía que pagó una cantidad de cosas. Que el tema de mis dientes, por ejemplo, porque me pusieron carillas, porque ella exigió que se me quitaran las carillas que ya tenía; sin embargo, las carillas fueron patrocinio, no hubo un gasto económico

Dice sobre el tema de la nariz, también fue patrocinio, entonces, está diciendo que pagó mis arreglos estéticos y la verdad es que se está excusando, pero hay pruebas que muestran lo contrario

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Sobre los comentarios del hijo de Lupita Jones sobre el tema, Sofía Aragón aseguró que las chicas que ingresan al concurso también se esfuerzan por estar ahí.

Creo que ningún hijo debería de sufrir por las decisiones de sus padres; sin embargo, así como dice que Lupita se parte la ma*** también nosotras; el esfuerzo, las ganas, la entereza y la entrega de cada una de las niñas que entran al certamen, aún de las que no ganan, no es valorado

Por otro lado, reiteró que se vive un ambiente de tensión y maltratos dentro de los concursos de belleza que encabeza la exMiss Universo.

El maltrato existe, el abuso existe y se van a enterar más conforme más mujeres levanten la voz. Hemos sido la gran mayoría de las reinas las que vamos quejándonos

Finalmente, Sofía Aragón aseguró que espera que Lupita Jones valore más el trabajo de la gente que ha estado a su lado y ha sido parte de sus concursos.

A mí me gustaría que aprendiera a valorar, a reconocer que es quien es gracias a las reinas y a todos los estilistas y maquillistas que le regalan su trabajo porque es conocido que no le gusta pagar por el trabajo de la gente

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