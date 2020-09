Muere la famosa actriz y vedette Wanda Seux a los 72 años de edad, tras varias complicaciones en su salud.

La actriz y vedette mexicana de origen paraguayo, Wanda Seux, falleció este miércoles 2 de septiembre a los 72 años de edad, tras haber enfrentado desde hace años una serie de complicaciones en su salud.

La famosa bailarina e ícono del entretenimiento nacional se encontraba en la Casa del Actor, donde pasó los últimos días de su vida, luego de que sobreviviera a un nuevo infarto cerebral que sufrió en octubre de 2019.

En noviembre de 2019, Wanda Seux fue trasladada de nueva cuenta de la Casa del Actor a un hospital de la Ciudad de México, para ser internada por una infección respiratoria, de la que salió avante.

Wanda Seux fue conocida como ‘La Bomba de Oro’ y forjó una exitosa carrera en cine y televisión, donde destacó por su belleza y sensualidad para bailar.



Adiós a la ‘bella de noche’

En entrevista exclusiva con Ventaneando, la directora de cine, María José Cuevas, recordó a una de las protagonistas de su documental ‘Bellas de Noche’, en el que aborda la época de las vedettes en México en los años setenta.

Visiblemente afectada, Cuevas destacó que tenía una relación cercana con la reconocida artista, a quien conoció hace 15 años.

“Justo hace unos días estaba pensando, ya va a cumplir un año Wanda Seux desde que sufrió el infarto cerebral, había algo que me angustiaba... era verla y pensarla en el estado en que estaba, conectada, sin ser ella, en estado vegetal, entonces, yo todo este tiempo he dicho ya que Wanda descanse, justamente porque era una bomba de alegría por la vida”, detalló.

Entre otros recuerdos, aseguró que extrañará el hecho de poder verla una vez más y contagiarse de su alegría.

“Una noticia así, realmente, pensar en que ya no está, y ya no la voy a volver a ver y ya no me va a contagiar de esa energía positiva, me rompe el corazón”, compartió María José Cuevas.

