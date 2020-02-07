Merle Uribe malbarató el departamento que habitaba con todo y la herencia familiar, asegura su hijo Héctor Tapia.

Merle Uribe malbarató el departamento que habitaba y en el que había muebles, ropa y valiosas piezas de arte que formaban parte de una herencia familiar, así lo aseguró a Ventaneando el hijo de la exvedette, Héctor Tapia.

Mi abuela tenía muebles antiguos, dos cuadros de Tamayo, dos cuadros chicos de Picasso, y cuando ella murió los cuadros de Tamayo mi mamá los malbarató con los muebles antiguos en 50 mil pesos, todas las joyas de mi abuelita en 35 y un juego de té de plata que cuesta como 75 lo vendió en 25

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El hijo de Merle Uribe reveló que inicialmente había un testamento donde todo estaba dividido en tres partes, para su madre, para él y para su hermana; sin embargo, asegura que después el testamento cambió para dejarle todo a la exvedette.

Mi abuelita todo lo compraba doble, entonces tenía los 2 (cuadros) de Tamayo, que ella (Merle) ya había vendido, era uno para mi hermana y uno para mí, en un futuro lejano, ¿no?, y los dos cuadritos de Picasso, eran uno para mi hermana y uno para mí

Héctor Tapia señaló que su mamá actuó impulsivamente y no se asesoró bien debido a la urgencia que tenía por obtener dinero, lo cual atribuyó a un posible tema con sus adicciones.

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Mi mamá dejó todo, o sea, se fue de una manera así como si estuviera... bueno, a lo mejor le debía al narco o no sé, porque para salir huyendo así, pues quién sabe, a lo mejor vendió para pagarles y también huyó

Lo cierto es que desde la venta del departamento Héctor asegura que desconoce el paradero de su madre, pues dice que sólo ha escuchado en los medios que probablemente esté en Cancún o en Toluca.

Además, señala que la salida de Merle Uribe del edificio le ha devuelto la calma no sólo a él, sino a los vecinos, debido a que su madre era muy liosa, y que por lo pronto él se encuentra más tranquilo.

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