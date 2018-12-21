Linet Puente es titular de la sección de espectáculos en Hechos AM y una periodista muy versátil, con un estilo desenfadado y divertido para realizar entrevistas, aunque sin dejar de lado la calidez y el profesionalismo.

Ha entrevistado a infinidad de figuras internacionales como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Shakira, Katy Perry, Marylin Manson, Will Smith, Anthony Hopkins, Johnny Depp, George Clooney, Nicole Kidman, Bruce Willis, Tom Cruise, Hugh Jackman y Stan Lee, entre otros.

Desde hace algunos años se ha integrado al equipo de conductores de Ventaneando, añadiendo un toque especial con sus comentarios.

Apasionada de su trabajo se ha volcado al mundo del cine demostrando grandes conocimientos del séptimo arte que ha demostrado en la conducción de la alfombra roja del Oscar durante 7 años consecutivos.

2019 es un año crucial en su vida personal, pues se convertirá en mamá y es un hecho que lo combinará con su carrera profesional como lo hacen muchas mujeres en este país.