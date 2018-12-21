Pedro Sola

Conductor de Ventaneando desde hace 26 años.

Reconocido por su carisma y simpatía, es el consentido de todas las amas de casa, para quienes siempre tiene un buen consejo.

De profesión economista y fanático de la televisión y las telenovelas, cambia radicalmente su vida al ser descubierto por una productora que lo introdujo a la televisión.

Le encanta la comida y devora todo cuanto le ponen en la mesa, aunque también tiene una gran adicción a devorar periódicos y libros, lo que le permite abordar cualquier tema que se ponga en una mesa de debate.

Su gran afición por la salud y la medicina lo han hecho un experto en la materia, por lo que todo el mundo lo conoce como el Dr. Sola.

