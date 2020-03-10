En exclusiva: Vadhir Derbez habla de su próximo protagónico en Hollywood y revela si cree o no en el matrimonio.

El actor Vadhir Derbez, uno de los hijos del comediante y productor Eugenio Derbez ha estado al lado de los conductores de Ventaneando, en donde habló de todos los proyectos que ha hecho, los que está haciendo y los que vienen en el futuro.

Se dio el tiempo de contar lo que fue para él trabajar en la película Veinteañera, Divorciada y Fantástica, pero también nos impresionó al revelar que terminaron las grabaciones del primer filme en el que será protagonista en Hollywood.

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Estoy bien contento y les quiero tanto contar como presumir, que me ha costado demasiado tiempo y esfuerzo, y acabo de terminar una película que fue mi primer protagónico en Hollywood. Es una película que se llama The Seventh Day y estoy de prota junto con Guy Pierce… ¡Está cañón!

Es una película de dos sacerdotes que hacen exorcismos y el personaje de Vadhir es un aprendiz, el filme está enfocado en el terror, drama y suspenso; y cuenta con increíbles efectos, los cuales fueron hechos en el momento que se grabó la cinta.

Por otro lado, dijo que se está involucrando más en la música y ya ha escrito algunas canciones y está pensando cuál será la próxima que lanzará lo cual lo hace sentir muy emocionado por todo lo que se viene.

Si no han escuchado mi música métanse a YouTube, Spotify, estoy en todas las plataformas como Vadhir Derbez

Tanto él como su hermano José Eduardo, disfrutaron de haber viajado en familia y está seguro de que si hubiera una segunda parte de la producción De Viaje con Los Derbez no duraría en unirse una vez más, pues fueron días en los que los pasó muy a gusto.

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Aprovechó el espacio para hablar de su más reciente participación en el filme mexicano Veinteañera, Divorciada y Fantástica y contó de su personaje. Un chico que se casa muy joven porque cree que es lo que sigue en el ciclo de la vida.

