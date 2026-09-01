Si tienes cajas de galletas tienes un tesoro: transfórmalas en increíbles joyeros para tu casa

En algunas casas se pueden encontrar cajas metálicas de galletas pues tienes un gran tesoro ya que pueden transformarse en hermosos joyeros para tener tus accesorios organizados. En simples pasos puedes crear tu propio organizador.

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La caja de galletas funciona como la estructura del joyero y lo puedes personalizar de acuerdo con lo que quieras guardar en su interior. Allí puedes alojas anillos, aretes, pulseras, collares o incluso broches.

¿Cómo poder reciclar cajas de galletas?

Si tienes cajas de galletas acumuladas puedes crear diferentes organizadores como por ejemplo para joyería, botones, accesorios de cabello o lo que desees guardar en su interior.

Materiales que necesitas



1 caja metálica de galletas con tapa

Tela de tu elección

Cartón grueso o cartón reciclado

Guata, algodón o relleno para cojines

Tijeras

Regla

Lápiz

Pegamento para tela o silicón caliente

Cinta decorativa, opcional

Papel decorativo, opcional

Separadores pequeños, opcionales

Procedimiento

Antes de comenzar, lava y seca muy bien la caja para eliminar cualquier resto de grasa, migas o aroma de las galletas.

Este es un gran acierto.|Pinterest

Mide el interior de la caja

El primer paso es colocar la caja sobre una superficie plana y luego mide el largo y ancho de su interior. Así vas a poder fabricar la base acolchada del joyero. Una opción interesante es la de medir la profundidad si quieres colocar varios niveles o pequeños compartimientos.

Corta una base de cartón

Vas a trasladar las medidas al cartón y procede a cortar la pieza que encaje perfectamente dentro de la caja. Debe quedar ajustada, pero no se debe forzar. Así vas a poder retirarla fácilmente cuando necesites limpiar el joyero.

Añade el relleno

El siguiente paso consiste en colocar una capa de guata, algodón o algún otro material suave sobre el cartón. Puedes utilizar una cantidad suficiente para crear una superficie ligeramente acolchada. Esto es útil para guardar anillos, aretes u otras piezas.

Forra la base con tela

Vas a extender la tela sobre una superficie y coloca encima la pieza de cartón con el relleno hacia abajo. Deja unos centímetros adicionales de tela alrededor para poder envolver los bordes. Luego vas a aplicar pegamento en la parte posterior del cartón y dobla la tela hacia atrás. Fija bien las esquinas para conseguir un acabado limpio.

Crea divisiones para organizar las joyas

En este caso depende mucho de lo que vayas a guardar. En el caso de que tengas muchos accesorios, utiliza tiras de cartón forradas con tela para crear pequeños compartimentos. También puedes colocar pequeños rollitos de tela acolchada para formar espacios donde puedas insertar los anillos.

Decora la tapa

Puedes forrar la parte interior de la tapa con tela o papel decorativo. Aquí depende de tu creatividad. Si la caja ya tiene un diseño bonito, puedes simplemente conservarla tal como está y concentrarte en decorar el interior.

Coloca la base dentro de la caja

Una vez que el pegamento esté seco, vas a colocar la pieza acolchada dentro de la caja metálica. Comprueba que cierre correctamente y que la tapa no ejerza demasiada presión sobre el contenido.