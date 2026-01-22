Pati Chapoy, el pilar de Ventaneando a 30 años de su historia

A 30 años de Ventaneando, los conductores del programa han reconocido la labor de su titular, Pati Chapoy, quien cambió por completo la forma de hacer periodismo de espectáculos. Aunque ella misma no dimensiona el impacto de su trayectoria, su nombre hoy es referente en universidades y espacios académicos, al ser un ejemplo de la defensa de la libertad de expresión. Antes, la información de espectáculos se consumía principalmente a través de los diarios, limitada a una sola página; sin embargo, con la llegada de Ventaneando, la periodista Chapoy le dio la vuelta al formato tradicional y transformó la manera de contar y analizar las noticias del mundo del entretenimiento.