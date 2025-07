Pedrito Sola revela que ha sido invitado dos veces a MasterChef Celebrity. ¿Por qué no acepta estar en el reality?

Una de las figuras que más nos gustaría ver en una edición de MasterChef Celebrity, sin duda, es Pedro Sola. Seguramente su sentido del humor y su increíble habilidad para hacerse viral sería increíble para el público. Sin embargo, es muy probable que no lo veamos participar en la cocina más famosa de México.

En una charla Uno A Uno con Ventaneando, el conductor le confesó a Ofelia Medina que él no ha aceptado formar parte del reality de cocina, y le explicó sus razones.

“Yo no lo hubiera disfrutado”, dijo Pedro Sola sobre participar en MasterChef Celebrity

Ofelia Medina, semifinalista de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 y última eliminada de la temporada, le platicó a Pedro Sola que ella siempre ha disfrutado cocinar pero antes no tenía un conocimiento tan amplio de la gastronomía como el que adquirió.

El conductor de Ventaneando, por su parte, le dijo a Ofelia que él no comparte esta pasión. “A mí no me gusta la cocina, yo te lo puedo decir, y nunca he hecho absolutamente nada. Digo, sé hacer cualquier cosa, el huevo estrellado no me sale porque se me revienta la yema, yo siempre los hago mejor revueltos”, confesó.

Luego de que Ofelia contó los enormes retos que implica la grabación de MasterChef Celebrity, Pedrito reiteró su postura y llegó su revelación.

“Te voy a confesar que a mí me invitaron, y yo dije que no. Y luego una segunda vez me invitaron y yo dije que no, porque a mí no me gusta cocinar, ni sé. Y entonces, a final de cuentas, bueno que sí”, relató. Es decir, Pedro Sola estuvo muy cerca de participar. Sin embargo, su decisión final llegó por la preparación para el reality.

“Como yo no podía ir a las clases allá a Tlalnepantla porque tengo que venir a hacer mi programa, un día me mandaron un video que duraba una hora 40 minutos, de ‘cómo hacer salsitas’. Noooo, hablé con Pati, mi jefa, amiga, hermana, y le dije: ‘Pati yo no quiero’”, contó Pedro.

Luego de que ambos comunicaron la decisión, Pedro Sola se dio cuenta de que había sido lo correcto para él. “Yo no lo hubiera disfrutado”, dijo.