Pepe Aguilar dijo que no quiere a Gussy Lau

Gussy Lau fue conocido por muchas personas tras destaparse la relación que sostuvo con Ángela Aguilar hace un tiempo. Aunque evidentemente existieron reacciones de los involucrados, poco a poco el asunto les dejó respirar. Sin embargo, el nacido en Sinaloa atacó a Pepe Aguilar en los días recientes y por fin… el líder de la dinastía respondió a dichas acusaciones.

En más de la entrevista de Pati Chapoy a Pepe Aguilar, misma donde habló de lo que vivió Ángela en los meses recientes, también salió la situación que vive con el compositor de 38 años. Ante eso, Pepe no evadió la pregunta sino que fue totalmente frontal sobre hacerse cargo de sus decisiones laborales. A continuación la respuesta completa.

Pepe Aguilar no quiere cerca a Gussy Lau

La acusación que hizo el compositor de Sinaloa en semanas pasadas, es que tras el escándalo suscitado por la filtración de las fotos de su relación con Ángela, el jefe de la familia Aguilar lo congeló. En esa parte de la entrevista Pepe inició con una anécdota que él vivió.

“Yo siempre tuve bronca con las disqueras porque desde pequeño me di cuenta de que eran una máquina de explotar. Si mi papá me hubiera prestado dinero… me hubiera liberado de miles de problemas. Pero él me dijo: No, hijito, tienes que resolverlo… En ese entonces no entendí a mi papá. Ahora lo entiendo bien. Me volví independiente en el 2000. Gané un juicio y me salí debiendo 12 discos”.

Allí, Pati le mencionó a Gussy Lau y así respondió Pepe: “Se hizo… entiendo… porque tampoco sé. Es un contrato normal de exclusividad. Entiendo que también tenía ciertas cláusulas de su obra. Públicamente les digo que si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie a la fuerza. Si alguien firma algo, se tiene que responsabilizar. He escuchado de esta situación. Y lo que sea justo es lo que se va hacer. Porque yo no vine a esta vida para fregar a nadie”.

¿Gussy Lau y Christian Nodal tienen problemas actualmente?

A pesar de que existieron declaraciones encontradas entre ambos en el pasado, el compositor de Sinaloa indicó que su alejamiento con “El Forajido” se dio después de la pandemia y no por complicaciones por el tema de Ángela. Y es que es necesario recordar que Gussy ayudó en buena medida a Nodal en la elaboración de las canciones de sus primeros discos. Incluso en las entrevistas donde “acusó” a Pepe Aguilar, indicó que no tendría problema de trabajar de nuevo con el de Caborca, Sonora.

