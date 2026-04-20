En Exclusiva: Pepe Águilar ROMPE EL SILENCIO en el caso Nodal y Ángela: “Yo no soy vocero de Ángela”

Las cámaras de Ventaneando captaron en EXCLUSIVA a Pepe Águilar, durante su participación en un evento ecuestre en la Ciudad de México, el cantante de regional mexicano prefirió guardar silencio al ser cuestionado por la supuesta crsis que esta atravesadno Christian Nodal y ángela Aguilar, así como la cancelación de la boda: “Yo no soy vocero de Ángela, preguntenle a Ángela” fueron las plabras que lanzó el artista para cerrar el tema.