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En Exclusiva: Carlos Rivera se pronunció estar honrado de colaborar con Alejandro Fernández y Pepe Aguilar

El cantante originario de Tlaxcala, abarrotó su presentación en Guadalajara, donde sorprendió a sus fans al cantar con mariachi.

En Exclusiva para las cámaras de Ventaneando, Carlos Rivera expresó que se siente honrado de haber colaborado con grandes exponentes de la música regional mexicano como Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, asimism, decidió no opinar sobre los rumores que está atravesando la familia Aguilar.

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