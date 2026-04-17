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Los famosos y las adicciones: ¿Cómo afecta su entorno y su vida pública? Estos son algunos casos

En esta segunda parte del tema de “los famosos y las adicciones” hablamos de los casos más conocidos en el mundo del espectáculo.

En este programa especial por los 30 años de Ventaneando indagamos sobre los temas más polémicos y virales de los famosos que lamentablemente han caído en las adicciones. ¿Cuáles son los factores que los empujan a tomar un camino que les puede afectar en sus carreras artísticas o deportivas y en el ámbito familiar?

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