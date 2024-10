Mala organización en alfombra negra de “Venom": “A la prensa nos dan un trato pésimo”

El pasado martes 15 de octubre se llevó a cabo la alfombra negra de la cinta “Venom” en la CDMX, pero la organización de este evento dejó mucho qué desear, debido a que los miembros de la prensa no recibieron el mejor trato.

Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, fue uno de los asistentes a dicha alfombra, quien esta tarde durante el programa relató la mala experiencia que vivió:

“La cita a los medios se nos hizo a las 5 de la tarde, para que nos acomodemos y tengamos un lugar, cosa que nunca tuvimos porque invitaron a demasiados medios y fans, que de pronto ya dejan a la prensa fuera. Bueno, nos citaron a las 5 y el señor Tom Hardy llegó a las 9 de la noche”, aseguró Ricardo.

“La culpa evidentemente no es de Tom Hardy, es de la gente que organiza estas alfombras y que a la prensa nos dan un trato pésimo, porque ahora su prioridad son los influencers, que no está mal, pero ambos tenemos una importancia relevante. Esta molestia no es de Ventaneando únicamente, es de todos los medios que nos dimos cita ahí, porque muchos esperaban platicar con ellos (los actores de la cinta) unos segundos y esos segundos nunca llegaron”, agregó Manjarrez.

Visiblemente molesta, Pati Chapoy, dio su punto de vista sobre este suceso: “Eso no va a volver a suceder, o se dan el lugar que ustedes se merecen, el lugar que nos merecemos como medios de comunicación... recuerden que ellos necesitan más de nosotros y no es correcto que de pronto te citen a las 5 de la tarde y esperen 5 horas para nada”.