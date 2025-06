Samo preocupa a sus fans al revelar que está hospitalizado; ¿cuál es su estado de salud?

El cantante del famoso dúo musical de Camila avisó a través de sus redes sociales que estaba hospitalizado. Evidentemente los usuarios se preocuparon pues en el video que se publicó se vio a Samo bastante mermado en el ámbito físico, lo cual fue pronunciado de inmediato por los seguidores y demás personas que acudieron a la evidencia videográfica que se viralizó rápidamente.

El artista veracruzano de inmediato causó alarma por el estado de salud en el que se encuentra. Y es que en ocasiones es normal que el estrés de las giras exija demasiado a los cantantes, situación por la que podría haber llegado al hospital, pero aquí te escribimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué le pasó a Samo y cuál es su estado físico en estos momentos?

Actualmente Camila se encuentra de gira. Recién terminaron sus presentaciones en los Estados Unidos y se espera que puedan seguir con un tour que pisaría el continente europeo. Sin embargo, justo en estos momentos no se sabe qué esperar por la situación del compositor de 49 años. En dicha publicación llamó a todos a que prioricen y cuiden su salud.

“El día de ayer tuve una cirugía. Y esas cosas me hacen reflexionar de lo mucho que uno se tiene que cuidar. Y sobre todo de estarse chequeando regularmente con los médicos. Aunque no te sientas mal porque no sabes en qué momento algo te esté pasando y no tengas síntomas”.

Y es que minutos después de la publicación del video, Ventaneando se comunicó con el mánager, quien indicó que la intención del mismo era concientizar a los fans de la importancia de ir al doctor regularmente. Esto porque la operación que se realizó Samo previno el inicio de un cáncer. Sin embargo, no dieron más detalles y obviamente en todos nuestros canales les traeremos más información en breve.

¿Samo será el causante de pausar la gira de Camila por Europa?

Aunque uno pensaría que sí, el propio cantante indicó en el video que estos días los utilizará para descansar y prepararse para su función en España. El primer concierto está programado para el próximo 16 de julio, por ello se entiende que hay días suficientes para el reposo que requiere y llegar listo a Valencia. El 17 de julio tocarán en Barcelona y cierran su mini gira española el 18 en Madrid.

