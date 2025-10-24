¡Lupillo Rivera revela por qué terminó su relación con Belinda! Así lo contó en exclusiva

¿Se imaginó que el libro que escribió le causara una denuncia por violencia digital? Lupillo Rivera platicó en exclusiva con Pati Chapoy sobre la presentación de su libro autobiográfico en México y, además de profundizar sobre su relación con Belinda, reveló por qué terminó su relación con la cantante de pop y recordó a las mujeres de su vida.

Además, te presentamos todos los detalles de lo que contó el cantante de música regional mexicana en la presentación de su ‘polémico’ libro.