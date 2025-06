Ventaneando: Valentina Gilabert es vista junto al exnovio y la hija de Marianne N

Valentina Gilabert vivió un evento que la marcará para el resto de sus días. Un ataque sufrido por parte de Marianne Gonzaga provocó que terminara en terapia intensiva y con su vida en serio riesgo, por ello la reconstrucción ha sido todo un reto. Tal como ella y sus familiares lo han compartido en redes sociales, esto será un proceso largo.

Ahora, el eje de los comentarios alrededor del caso indican que hay algo muy extraño en la nueva relación que existe con el ex novio de Marianne ‘N’. Aunque muchos no ven mal que Valentina siga con su camino y trate de encontrar el amor, hay un serio cuestionamiento público respecto a la convivencia existente con la hija del ex de Gonzaga, quien hoy parece ser pareja de Gilabert.

¿Valentina Gilabert será la madrastra de la hija de Marianne ‘N’?

El nombre del papá de la pequeña Emma es José Said Becerril. Ha sido un hombre bastante alejado del escándalo, pues realmente no ha aparecido en ningún sitio y no ha dado entrevistas. En ese sentido, se reporta que la familia de Valentina le estima al estar muy cercano al caso y atento a lo que ocurría cuando Gilabert estaba muy grave. Aunque los reportes dictaminaban que la modelo atacada con un cuchillo ya no quería nada con José Said, esto cambió en días recientes.

No es la primera vez que Valentina y José Said están juntos después del ataque. Incluso se les ha visto conviviendo como pareja con la niña de casi un año. Y ante eso, una fuente cercana a la familia habló de manera anónima con Ventaneando de cómo la familia vivió el reencuentro, ocurrido en una comida familiar de los Gilabert: “Nadie sabía que iban a ir juntos”. De manera incómoda y hasta con molestia esta persona agregó que: “Es algo que no debía suceder”.

Dentro de estas declaraciones habló del caso de la niña: “La custodia la tienen los papás de Said”. Sin embargo el joven lleva a la niña todos lados, tal como ocurrió en ese encuentro: “Ese día decidió llevarla”. Y esta fuente agregó el estatus de Valentina y Said: “No son una pareja (novios), pero sí han salido a cenar”.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Marianne ‘N’ con José Said?

Según los reportes que salieron desde la noticia del ataque, parece que comenzaron a mostrarse como pareja desde mitades del 2023. Sin embargo, todo cayó abruptamente en febrero del 2024, cuando se hablaba de actos violentos en las peleas que tenían. De ahí, el joven inició una relación con Valentina Gilabert y en estos momentos allí radica este triángulo amoroso que incluye un intento de asesinato.

