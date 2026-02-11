¡TODAS como Karol G! El icónico y polémico vestido de la cantante se AGOTÓ

Karol G no solo se ha consolidado como la máxima exponente femenina del género urbano a nivel mundial, sino que ha demostrado ser un motor imparable de tendencias. Desde el cabello azul y rojo, hasta la estética playera de su era “Mañana Será Bonito”, la colombiana dicta lo que se usa. Su más reciente hito en la moda ocurrió el pasado domingo durante su cameo en el histórico show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, donde apareció con un vestido blanco transparente que se volvió viral en segundos.

El diseño, un vestido color marfil de corte irregular con encaje que simula jirones y una textura similar a una telaraña, fue combinado con sandalias de tiras brillantes y joyería de cadenas doradas con grandes cruces. A diferencia de otros artistas de la noche, la intérprete de "Provenza" apostó por la vanguardia europea de la diseñadora belga Ann Demeulemeester, perteneciente a la colección AW25.

¿Por qué el vestido de Karol G que usó en el Super Bowl se volvió viral?

Tras su aparición, surgió en redes sociales la teoría de que el vestido pertenecía a la plataforma Shein. Sin embargo, esto no es cierto. Aunque la marca asiática es conocida por lanzar "dupes" o modelos casi idénticos de grandes firmas reconocidas mundialmente, la pieza que lució la colombiana es de alta gama.

El modelo original, denominado “Clementia Maxi Dress”, refleja la esencia de la firma belga. Según la página oficial de la marca:

“La marca Ann Demeulemeester ha llegado a representar un enfoque inteligente del oficio, elevándose por encima de las tendencias y ofreciendo un sistema de vestir en continua evolución que es a la vez profundamente personal y muy relevante para su contexto”.

¿Cuánto cuesta el vestido de Ann Demeulemeester que utilizó Karol G en el Super Bowl 2026?

Para quienes buscan imitar el estilo de la "Bichota", el presupuesto debe ser considerable. El vestido original tiene un costo de 1.184 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 1.600 dólares estadounidenses.

Debido al impacto mediático, las opciones similares en plataformas como Shein se encuentran totalmente agotadas. No obstante, la fiebre por el look ha llevado a los usuarios a rastrear alternativas en otros portales como AliExpress , donde aún persisten algunos modelos que emulan la estética de jirones y transparencias que Karol G ha impuesto como el "must-have" de este 2026.

Lee también: ¿Por qué autoevaluar mi relación antes de celebrar el 14 de febrero?

Lee también: ¡INSPÍRATE! Ideas de películas para conquistar a tu pareja en San Valentín

