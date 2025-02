¿Cuál es la verdad respecto a la supuesta mala relación entre los hijos de Paquita la del Barrio?

Mucho se ha hablado respecto a la relación que tienen los hijos de Paquita la del Barrio , esto después de que la cantante nacida en Veracruz perdiera la vida a los 77 años de edad el pasado lunes 17 de febrero. Ante ello, no está de más conocer la verdad respecto a este rumor, el cual ha comenzado a acaparar la atención de distintos medios de comunicación.

Fue durante la mañana de este lunes que se confirmó la muerte de Paquita la del Barrio, dejando consigo una huella imborrable dentro de la música mexicana. Fueron decenas de personas y famosos los que despidieron a la mujer veracruzana, quien pese a tener problemas de índole legal en el pasado logró ganarse el corazón de millones de mexicanos gracias a su música.

Habla el hijo de Paquita la del Barrio, y confirma que las cenizas de su madre llegarán a la Ciudad de México este viernes. pic.twitter.com/84B6oJhqB2 — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) February 19, 2025

¿Los hijos de Paquita la del Barrio se llevan mal?

Veracruz fue testigo de cómo familiares de Paquita la del Barrio se despidieron de ella, entre los que destacaron los hijos de la cantante. Ante ello, Javier Gerardo, el mayor de estos, estableció que la relación con sus hermanos no es mala ni mucho menos de odio, aunque sí dejó entrever que sus distintos modos de pensar han hecho que la unión entre estos no sea la más grande.

“El amor siempre ha prevalecido entre nosotros, como hermanos. Pero ya crecimos, somos adultos y tenemos puntos de vista diferentes. Conflictos como tal no los hay, solo es un punto de vista diferente al de mi hermano o al de mi hermana, pero el amor siempre ha estado. Todos pensamos igual o diferente, en algunas circunstancias, pero nunca ha habido peleas”, declaró.

🎞️ || En #AltoLucero, familiares y amigos de Paquita la del barrio, llegaron a la parroquia Cristo Rey para la misa que se ofrecerá en memoria de la cantante. Miguel Gerardo Viveros, hijo mayor, destacó que es una diva que seguirá viva por siempre. pic.twitter.com/wm5k87aU5u — Teleclictv (@teleclictv) February 19, 2025

¿Paquita la del Barrio les dejó testamento?

Si bien en el pasado Paquita la del Barrio aseguró que no le dejaría nada a sus familiares cuando muriera, el mismo Javier Gerardo fue claro en puntualizar que sí existe un testamento de parte de su madre. En este punto, evidenció que el mismo no se ha abierto: “Es algo que ya había dejado listo, desde hace tiempo ya (...) Son preguntas que no se pueden contestar todavía”.