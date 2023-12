Vadhir, Aislinn y Alessandra hablan sobre la nueva temporada de los Derbez

Este viernes 1 de diciembre el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Vadhir, Aislinn y Alessandra Rosaldo, quienes aprovecharon el espacio para hablar sobre la nueva temporada del reality de los Derbez.

¿Qué dijeron los Derbez?

Al preguntarle a los integrantes de la familia Derbez, sobre lo que fue viajar a un país tan lejano como Finlandia para grabar esta nueva temporada, Alessandra dijo que está “temporada es muy especial para toda la familia y justo, tomamos la decisión de una propuesta de Eugenio, de ir a Finlandia por dedicarle un poquito más este viaje a Aitana, que está en la edad perfecta para vivir la magia la Navidad y para conocer a Santa y, en Finlandia está la Villa de Santa y por eso decidimos hacer un viaje alrededor de la magia de la Navidad”.

Vadhir y Aislinn aseguraron que fue especial porque fue como volver a ser niños. “Contamos mucho en la serie que nuestro papá nos llevaba a la Alameda, si bien nos iba, y buscábamos al Santa más chacalón y que esa fue nuestra infancia, entonces esta fue nuestra Navidad más en forma”.

Por su parte, Vadhir declaró que es bastante padre que le puedan brindar a la gente la oportunidad de “conocer otras culturas. Ha sido maravilloso y se han echado un clavado a conocernos como somos realmente, pelándonos, llorando, haciendo un poquito de todo”.

¿Cómo es la familia Derbez? Alessandra Rosaldo destacó que su familia es como cualquier otra, pero ha sido gracias a esta serie y a estos viajes que han aprendido muchísimo a “conocernos mejor, el primer viaje fue caótico. El primer viaje nos rompió como familia, pero hemos podido reconstruir padrísimo la relación entre todos y creo que se nota en los viajes”.

¿Cómo lidian con exponer su vida familiar al público?

Vadhir dijo que “cada temporada ha sido una terapia de familia muy cañona y creo que cada vez nos entendemos mejor, cada vez nos llevamos mejor, nos tratamos más bonito y nos empezamos a conocer mucho más a fondo. En este temporada no hubo casi nada de drama, hubieron ciertos lleguesitos pero nada como en las otras”, agregó Vadhir.

Sobre cómo deciden qué sale y qué no, Alessandra señaló que Eugenio es el que se hace cargo de eso, pero “justo pasa que las cosas que de repente decimos ‘híjole, eso no está tan padre o mejor hay que quitarlo’, esa es la carnita y no es él solo el que toma las decisiones, son muchas cabezas, entonces siempre nos convencen… y acabamos dejando lo que no queremos”.

¿Mauricio y Aislinn terminaron por la serie?

Sobre si la serie fue la causante de su truene con Mauricio Ochmann, Aislinn declaró que la gente piensa que terminaron por la serie y “nos pasó algo muy chistoso porque todo es improvisado, en una escena nos dijeron traten de pelearse más… tratamos de exagerarlo, pero en realidad fueron otros temas los que nos separaron y nunca fue por conflictos de que nos peleáramos, eran otros conflictos más de incompatibilidades”.