Florinda Meza revela que renunció a ser madre por estar con Chespirito

Hace unos días se conmemoró el noveno aniversario de la muerte de ‘Chespirito’, por lo que su viuda Florinda Meza recordó como al aceptar unirse a él, prácticamente renunció a la maternidad, pues el añorado productor ya no podía tener hijos, pero ¿alguna vez pensó en la adopción como una alternativa? La actriz y también productora respondió.

¿Qué dijo Florinda Meza?

Durante un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Florinda Meza declaró que “Roberto nunca quiso, yo sí pensé porque él tenía seis hijos y era lógico. Decía: ‘Tengo una edad x, no me va a quedar vida… cuando esos niños crezcan y vayan a la universidad ya no voy a estar con vida. En fin, una adopción tiene que ser totalmente de acuerdo entre los dos”.

Florinda Meza quería adoptar, pero “Chespirito” no aceptó, ¿por qué?

¿Cómo fue su vida con ‘Chespirito’?

A pesar de ello, así calificó la vida que llevó al lado del genio de la televisión. “Tuve una vida bella, una vida feliz, una vida rica con él, o sea que en la vida todo cuesta. Yo hice un sacrificio para estar con él, él hizo otros para estar conmigo, pero lo importante es que todo cuesta en la vida”.

¿Anda en busca de pareja?

Así mismo, Florinda Meza negó estar en busca de una pareja, como es el caso de María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’. “No estoy buscando a nadie, ni dispuesta, ni abierta a nada, vamos, simplemente encuentro muy difícil. Hay gente que se me acerca, por supuesto… pretendientes no me faltan, pero no, Roberto tiene un lugar muy especial en mi vida, nadie puede ocupar ese lugar pues todavía lo amo”.

¿Qué dijo sobre la bioserie de ‘Chespirito’? Sobre la bioserie de ‘Chespirito’ que prepara Roberto Gómez Fernández, Florinda Meza reiteró no saber nada pues no fue consultada en absoluto.

“Me estás hablando en chino porque ni siquiera han hablado conmigo, no sé nada de eso porque no estoy enterada de nada”, finalizó Florinda Meza.