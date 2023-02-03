VIDEO: Muñeco Chucky es captado moviéndose, no tenía pilas.

Existen cosas inexplicables en la vida, algunas de estas son conocidas como sucesos paranormales, mismos que están relacionados con cosas del más allá, como espíritus, fantasmas, entre otras cosas. En ese tenor, hablaremos del muñeco Chucky, uno de los personajes más aterradores del cine de terror y que cobra vida.

Muchas personas crecieron viendo películas de este personaje, de ahí que haya quienes le temen, aunque hay otros tantos que les gusta, incluso coleccionan cosas de este diabólico personaje, tal es el caso de un joven que mostró cómo uno de sus muñecos habla y se mueve sin tener pilas.

Te puede interesar: (VIDEO) ¡Puso en peligro a todos por un truco con fuego!

¿Quién es Chucky? Chucky es el regalo de cumpleaños que le dieron a un niño solitario que necesitaba un amigo (al menos en la cinta “Child’s Play de 1998), pero, lo que inició como un simple regalo se convirtió en una verdadera pesadilla pues se volvió un asesino que buscaba volver a la vida.

¿En qué se basó la historia de Chucky?

La historia real de este personaje de ficción está basada en la del muñeco llamado Robert que perteneció al pintor Robert Eugene Otto y que actualmente se encuentra en el Fort East Martello Museum en Key West, Florida.

Según la leyenda, Robert le fue entregado al pintor como un regalo que provenía de una mujer que había laborado para su familia durante años y que aparentemente fue maltratada, por lo que aprendió a usar el vudú y utilizó el muñeco para vengarse.

Te puede interesar: (VIDEO) ¡Un videojuego virtual lo mandó a la lona!

¿Qué se sabe sobre el muñeco Chucky que cobra vida?

Regresando a lo que nos atañe y tras un poco de contexto, el video del muñeco que cobra vida fue compartido por el usuario de TikTok Ivan Kretch, quien ha vivido con Chucky desde la navidad de 2022, cuando lo recibió como regalo.

El joven es regiomontano y relató que cuando recibió el muñeco lo sacó de su empaque y comenzó a hablarle para ver si realmente le contestaba, pero jamás pensó que el muñeco hablara o se moviera solo como en las películas.

¿El muñeco también se mueve?

De acuerdo con el joven, su madre le ha mencionado que ha encontrado al muñeco Chucky sobre su cama en diversas ocasiones, como si se hubiera caído, por lo que ella decidió enviarle una fotografía del juguete después de acomodarlo.

También te puede interesar: Nace bebé de más de 7 kilos en Brasil: ¿Cuáles son las causas y riesgos?

Pero lo más terrorífico del hecho es, que Iván recordó que jamás le puso pilas al muñeco, pues se encontró el paquete de baterías totalmente sellado al interior de la caja del juguete, por lo que el muñeco hablaba y se movía solo.

Al descubrir esto, el joven decidió poner a prueba a su juguete para ver qué más hacía. Iván se encontraba viendo la televisión cuando de pronto su muñeco comenzó a hablar y el momento quedó captado.

En el clip se aprecia al muñeco Chucky diciendo algunas palabras y posteriormente se cae sobre la cama, tal como lo describió su madre.