Estados Unidos derribó un OVNI que volaba en Alaska. (VIDEO)

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó derribar un Objeto Volador No Identificado (OVNI) sobre Alaska. De acuerdo con la Casa Blanca, se trataba de un objeto que se encontraba sobrevolando a una altitud elevada de 40 mil pies y representaba una amenaza para los aviones civiles.

¿Qué se sabe sobre el OVNI derribado?

John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el OVNI no tripulado tenía el tamaño de un automóvil pequeño y se encontraba en una zona poco poblada cuando fue derribado. Este suceso se produce después de que el gobierno de los Estados Unidos derribara un globo chino que se encontraba sobre sus aguas territoriales el pasado fin de semana. Kirby precisó que el objeto era “mucho más pequeño” que el globo chino que Estados Unidos destruyó.

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El gobierno de los Estados Unidos ya se encuentra en búsqueda de los restos del Objeto Volador No Identificado con la ayuda de aviones HC-130 y helicópteros CH-47. Se sabe que los restos cayeron en aguas heladas al norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá.

Kirby precisó, además que este objeto no parece tener un sistema propulsión o controles que le permitan moverse. La misión de reconocimiento aéreo realizada cerca del objeto estableció que no estaba tripulado.

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“Entró, dentro de nuestras aguas territoriales, esas aguas en este momento están congeladas, pero dentro del espacio aéreo territorial y sobre aguas territoriales. Los aviones de combate asignados al Comando Norte de EE.UU. derribaron el objeto en la última hora”, dijo Kirby.

¿A quién pertenece el OVNI? John Kirby señaló que “no sabemos a quién pertenece, si a un Estado o a una empresa. No entendemos el propósito”. El mismo portavoz declaró que el presidente Joe Biden ordenó la destrucción de la nave, y fue abatido a primera hora.

¿Cómo derribaron el Objeto Volador No Identificado?

Según el vocero del Pentágono, Pat Ryder, un F-22 Raptor derribó el objeto con un misil AIM-9X (sidewinder), tal como se hizo con el globo chino.

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¿Qué dijo Jaime Maussan al respecto?

El experto en Objetos Voladores No Identificados, Jaime Maussan, compartió en su cuenta de Twitter un video ilustrativo del presunto OVNI y lo acompañó con el texto: “La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos derribó un objeto que tenía gran altitud, con forma cilíndrica, gris plateado y no contaba con señales de tener medios de propulsión, dicho por los pilotos de combate.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos derribó un objeto que tenia gran altitud, con forma cilíndrica, gris plateado y no contaba con señales de tener medios de propulsión, dicho por los pilotos de combate.



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Vídeo de archivo: pic.twitter.com/GvXgsELbfX — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) February 11, 2023

Maussan también compartió la conferencia de prensa de John Kirby y señaló que la Casa Blanca de los Estados Unidos “anuncia el operativo aéreo contra un OVNI y, posible UAP”.