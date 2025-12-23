El pueblo de Veracruz que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso: pocos saben que es precioso

El pueblo de Zozocolco de Hidalgo, en Veracruz , es una joya escondida que casi nadie conoce, pero quienes lo han visitado aseguran que es sorprendentemente hermoso.

Se trata de un pequeño Pueblo Mágico, poco masivo, que combina naturaleza, cultura indígena y arquitectura tradicional. Está ubicado muy cerca del Totonacapan, en el norte del estado.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), sus principales atractivos son la bóveda de la parroquia de San Miguel Arcángel y los globos de cantolla. Sin embargo, hay mucho más por descubrir.

El festival del globo de papel de china en Zozocolco, Veracruz.|(ESPECIAL/SECTUR)

A diferencia de destinos muy turísticos como Papantla o Coatepec, aquí encontrarás experiencias más auténticas y tranquilas.

¿Qué hacer en Zozocolco, el pueblo hermoso de Veracruz?

Muchas personas desconocen que en Zozocolco se realiza uno de los festivales de globos más hermosos de la región, el cual tiene lugar en pleno centro del poblado. La Sectur destaca los siguientes imperdibles:

Visitar las Pozas del Diablo : un pequeño río con aguas cristalinas y paisajes maravillosos.

: un pequeño río con aguas cristalinas y paisajes maravillosos. Conocer el Mirador del Curato : ideal para ver el amanecer o el atardecer en Zozocolco.

: ideal para ver el amanecer o el atardecer en Zozocolco. Recorrer la misteriosa Sierra del Totonacapan : donde el cielo y el agua se unen en vistas espectaculares.

: donde el cielo y el agua se unen en vistas espectaculares. Probar la comida tradicional : barbacoa, costillas de puerco, platillos con mole, pulacles, quelites, tamales y gorditas de plátano.

: barbacoa, costillas de puerco, platillos con mole, pulacles, quelites, tamales y gorditas de plátano. Nadar en sus aguas termales .

. Inscribirte en un taller para crear globos de cantolla.

Conocer más sobre su historia y sus raíces totonacas.

¿Cómo es el clima en Zozocolco, Veracruz?

El clima en Zozocolco es cálido y húmedo durante la temporada de lluvias. En invierno, la temperatura es más agradable, con lluvias ligeras y un promedio de 24 °C como máxima y 19 °C como mínima, según el portal Meteored.

Así luce el centro de Zozocolco, Veracruz.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

Cómo llegar a Zozocolco, Veracruz, desde la CDMX

Zozocolco de Hidalgo se localiza en el norte de Veracruz, cerca de la frontera con Puebla. Desde la Ciudad de México, el trayecto es de aproximadamente entre cinco y seis horas. Se debe tomar la autopista hacia Poza Rica y, posteriormente, continuar rumbo a Zozocolco, un recorrido final de alrededor de 45 minutos.