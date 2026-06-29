No tires los envases de plástico del helado: cómo reutilizarlos para hacer un bonito macetero para el hogar
Los envases de plástico del helado puede transformarse en maceteros decorativos mediante una sencilla manualidad. Esta es la forma de reutilizarlos y darles un nuevo estilo a cualquier rincón de la casa.
Los envases de plástico del helado no tienen por qué terminar en la basura. Con unos pocos materiales y un poco de creatividad, es posible reutilizarlos para fabricar un bonito macetero ideal para decorar el hogar, el balcón o la terraza.
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El reciclaje creativo o upcycling se ha convertido en una de las tendencias más populares dentro de las manualidades para el hogar. Además de reducir residuos, este tipo de proyectos permite crear objetos personalizados, económicos y funcionales utilizando materiales que normalmente serían desechados.
DIY: ¿Cómo hacer un macetero con un envase de plástico de helado?
Esta manualidad es sencilla y no requiere conocimientos previos. Antes de comenzar, lava muy bien el recipiente con agua y jabón y retira cualquier resto de etiquetas o pegamento. Para realizar el proyecto necesitarás:
- Un envase de plástico de helado
- Pintura acrílica o en aerosol para plástico
- Cuerda de yute, tela, papel adhesivo o pintura decorativa (según el acabado que desees)
- Silicón caliente o pegamento resistente
- Taladro o un objeto punzante para realizar orificios de drenaje en la base.
Paso a paso
- Realiza los orificios de drenaje: haz varios pequeños agujeros en la parte inferior del recipiente para permitir la salida del exceso de agua y proteger las raíces de la planta.
- Decora el envase: píntalo de un solo color o crea diseños con plantillas, figuras geométricas o motivos florales. También puedes cubrir parte del recipiente con cuerda de yute para conseguir un estilo rústico.
- Protege el acabado: si el macetero permanecerá en exteriores, aplica un sellador transparente para prolongar la duración de la decoración.
- Agrega el sustrato y la planta: llena el recipiente con tierra adecuada y coloca la especie elegida, procurando que tenga suficiente espacio para desarrollarse.
@carminmarce Reciclando potes de helado !! #carminregalos #reciclado #reusa #macetas #aromáticas ♬ BARELY BREATHING - Grant Averill
¿Qué plantas quedan mejor en este tipo de maceteros artesanales?
Los envases de helado suelen tener una profundidad adecuada para numerosas plantas de pequeño y mediano tamaño. Algunas opciones recomendadas son:
- Suculentas: requieren poco riego y ofrecen una gran variedad de formas y colores.
- Hierbas aromáticas: albahaca, menta, perejil o cilantro pueden cultivarse fácilmente en este tipo de recipientes.
- Plantas colgantes: especies como el potus o la hiedra lucen muy bien si el macetero se coloca sobre una repisa alta.
- Flores pequeñas: pensamientos, petunias o alegrías aportan color y vida tanto a interiores como a balcones.
@karinablaiotta0 Pote de helado reciclado! @Pinturas Eterna #manualidades #reciclaje #reciclado #decoration #hueveras #macetas ♬ sonido original - Taller de arte Castillo Azul .
Este proyecto también puede personalizarse según el estilo de la decoración del hogar. Por ejemplo, es posible pintar varios envases con una misma paleta de colores para crear un conjunto uniforme o etiquetarlos con el nombre de cada planta si se utilizan como pequeño huerto urbano.