En qué pueblos de Quintana Roo puedes hacer triatlón y además vacacionar en aguas cristalinas

Quintana Roo es uno de los principales destinos turísticos en México y anualmente recibe un aproximado de un millón y medio de visitantes, según datos de la Presidencia de la República. Entre los atractivos que ofrece, están sus impresionantes paisajes, la majestuosidad de sus playas y la versatilidad de actividades que es posible hacer, que van desde nadar en aguas cristalinas hasta participar en un triatlón para algo fuera de lo común.

Las 3 regiones de Quintana Roo que son perfectas para un viaje de aventura con la naturaleza