En qué pueblos de Quintana Roo puedes hacer triatlón y además vacacionar en aguas cristalinas
Uno de los mejores destinos para los viajeros que buscan aventura y expriencias únicas, es Quintana Roo, pues cuenta con 3 pueblos con este encanto.
Quintana Roo es uno de los principales destinos turísticos en México y anualmente recibe un aproximado de un millón y medio de visitantes, según datos de la Presidencia de la República. Entre los atractivos que ofrece, están sus impresionantes paisajes, la majestuosidad de sus playas y la versatilidad de actividades que es posible hacer, que van desde nadar en aguas cristalinas hasta participar en un triatlón para algo fuera de lo común.
Las 3 regiones de Quintana Roo que son perfectas para un viaje de aventura con la naturaleza
- Cozumel. Además de la enorme popularidad que tiene por sus maravillas naturales y biosferas, Cozumel es una excelente opción para los viajeros que quieren sumergirse en las aguas de color cristalino que hay en Quintana Roo y al mismo tiempo poner a prueba su cuerpo con exigentes rutinas.
- Tulum. Aunque es famoso por su vida nocturna, lo cierto es que este no es el único atractivo que tiene Tulum, ya que este pueblo de Quintana Roo cuenta con increíbles posibilidades para hacer actividades en sincronía con la naturaleza. Por ejemplo, anualmente se lleva a cabo el Triatlón Xel-Há, organizado por el Grupo Xcaret y que en 2026 será del 15 al 16 de noviembre.
Este proyecto va enfocado en todo el público; desde atletas hasta aficionados que podrán disfrutar de esta experiencia en las aguas que llevan el mismo nombre. El registro y accesos son a través de su sitio web.
- Bacalar. Otro de los destinos con mayor relevancia en Quintana Roo, es Bacalar, que sigue conservando un aire de isla lejana que lo vuelve perfectos para los visitantes que quieren unas vacaciondes de desconexión total. También es el favorito de atletas y aventureros porque este poblado cuenta con su propio triatlón, gestionado cada año por la Universidad Politécnica de Bacalar. En cuando a la dinámica, la institución menciona que se consideran circuitos de natación, ciclismo y carrera, que van desde 1 kilómetro hasta los 30 kilómetros.