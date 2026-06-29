Qué significa la palabra “tequila"; ni siquiera imaginas de dónde proviene y quedarás sorprendido

El tequila es una de las bebidas más representativas de México y es reconocido como un símbolo de la identidad nacional por toda la cultura que hay detrás de su producción. Sin embargo, muchas veces pasa desapercibida la historia de su origen; desde el lugar donde se preparó por primera vez hasta el sentido exacto que tiene su nombre y por qué es tan importante saber qué significa.

La definición general de la Real Academia Española (RAE) describe al tequila como "una bebida alcohólica mexicana, que se destila en una especie de maguey". Esta es la forma en que se le conoce en casi todo el mundo, pues a pesar de ser un producto nacional, tiene gran popularidad en otras regiones gracias a su increíble sabor.

El tequila es una bebida 100% mexicana|Freepik

¿De dónde proviene el nombre del tequila?

Un dato interesante que todo amante de esta bebida debe saber, es que la palabra tequila tiene un contexto histórico ya que proviene del náhuatl Tekilan, que significa "lugar de trabajadores", según un artículo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En cuanto a su lugar de origen, este producto es orgulloso del estado de Jalisco, específicamente del poblado que lleva el mismo nombre, aunque no está 100% claro cuál fue bautizado primero.

En la actualidad, este es un producto sumamente reconocido dentro de la enorme herencia cultural que posee México y todavía hay regiones de Tequila, Jalisco, que se dedican a la producción mediante procesos artesanales para cuidar la calidad y el sabor. Por si fuera poco, este es uno de los atractivos principales para la región y hasta hay tours con recorridos por los sembradíos de maguey y las fábricas.

La palabra tequila proviene del náhuatl|Canva

¿Por qué el tequila solo se puede producir en México?

A pesar de la fama que ha ido ganando en los últimos años y que incluso ya hay celebridades que tienen su propia marca, el tequila únicamente puede producirse en México para ser catalogado como auténtico. De acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila, esto es porque se trata de un producto respaldado por la Denominación de Origen y por factores geográficos irremplazables, los cuales incluyen las necesidades específicas de todos sus componentes.

Este título se le otorgó desde diciembre de 1974 y fue el primer artículo de este tipo hecho en México que recibió la distinción, aunque ya también lo tienen el mezcal, el sotol, la charanda, la bacanora y la raicilla. En 2026, hay 18 productos mexicanos que están avalado con la Denominación de Origen, lo que significa que así como el tequila, tienen que cumplir con la localización y producción en tierras mexicanas para ser reconocidas como originales, tal como explica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.