Cómo reemplazar las clásicas cortinas por estos 5 modelos más frescos para el verano

Las clásicas cortinas están siendo reemplazadas por modelos más frescos que permiten aprovechar mejor la luz natural, mejorar la ventilación y aportar una estética contemporánea al hogar. Desde paneles de lino hasta estores enrollables, las nuevas tendencias pueden reemplazar los textiles pesados por materiales livianos y soluciones que combinan diseño y funcionalidad.

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Esta transformación responde a una preferencia por ambientes luminosos y visualmente despejados. La American Society of Interior Designers (ASID) destaca que el uso estratégico de la iluminación natural y de textiles ligeros contribuye a crear espacios más confortables y sostenibles.

Por su parte, el Instituto Pantone ha señalado la creciente presencia de colores suaves y materiales naturales en la decoración hogareña y en el diseño de interiores en general. Estos son los elementos a tener en cuenta.

Los 5 mejores elementos que pueden reemplazar las cortinas tradicionales en verano

Los especialistas coinciden en que el objetivo ya no es bloquear completamente la luz, sino filtrarla para generar ambientes frescos y agradables sin perder privacidad. Estas son 5 alternativas que ganan protagonismo:



Paneles de lino: permiten el paso de la luz de forma suave y aportan una apariencia natural, elegante y relajada. Son ideales para salas, comedores y dormitorios. Estores enrollables tipo screen: fabricados con tejidos técnicos, filtran los rayos solares sin oscurecer por completo el ambiente y ayudan a reducir el deslumbramiento. Cortinas de gasa o voile: destacan por su ligereza y movimiento. Son una opción muy utilizada para potenciar la luminosidad durante los meses más cálidos. Persianas de fibras naturales: elaboradas en bambú, yute o junco, añaden textura al ambiente y se integran perfectamente con estilos como el mediterráneo, el boho o el japandi. Paneles japoneses: su diseño limpio y minimalista los convierte en una alternativa moderna para ventanales amplios, además de facilitar el control de la entrada de luz.

Los expertos recomiendan elegir modelos acordes con la orientación de las ventanas y la cantidad de luz que recibe cada ambiente para lograr el mejor equilibrio entre confort y eficiencia.

¿Por qué los materiales ligeros son tendencia en diseño de interiores para cubrir ventanas?

Más allá de una cuestión estética, estas soluciones responden a nuevas formas de habitar los espacios. Los profesionales del interiorismo sostienen que el diseño contemporáneo busca potenciar la conexión con el exterior y aprovechar al máximo la iluminación natural. Entre sus principales beneficios se encuentran:



Mayor entrada de luz natural: los tejidos livianos iluminan los ambientes sin exponer completamente el interior.

los tejidos livianos iluminan los ambientes sin exponer completamente el interior. Sensación de amplitud: los materiales ligeros generan espacios visualmente más abiertos y despejados.

los materiales ligeros generan espacios visualmente más abiertos y despejados. Mejor ventilación: permiten una circulación de aire más eficiente, especialmente durante el verano.

permiten una circulación de aire más eficiente, especialmente durante el verano. Estilo contemporáneo: sus líneas simples y acabados naturales se adaptan a las principales tendencias decorativas actuales.

sus líneas simples y acabados naturales se adaptan a las principales tendencias decorativas actuales. Versatilidad: pueden combinarse con otros sistemas de protección solar o con cortinas más gruesas cuando se requiere mayor aislamiento.

Las ventanas han adquirido un papel protagónico en la decoración del hogar. Por eso, reemplazar las clásicas cortinas por opciones más frescas no solo renueva la estética de los ambientes, sino que también mejora el confort diario y favorece una relación más armónica con la luz y el entorno.