4 ideas de lugares con clima agradable que puedes visitar cerca de CDMX en Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y, si todavía no tienes un lugar donde pasarla, ya sea con tu familia o con amigos, aquí te damos cuatro ideas que puedes considerar. Son destinos cercanos a la CDMX, con un clima muy agradable en esta temporada y con un montón de actividades turísticas para disfrutar al máximo tus días de descanso.

Uno por uno, los mejores lugares con clima agradable para vacacionar en Semana Santa

Valle de Bravo: Es buenísimo si buscas clima templado y paisajes naturales. Puedes recorrer el lago en lancha, practicar parapente desde el mirador de La Peña o caminar por su centro con calles empedradas. No te pierdas la Parroquia de San Francisco de Asís y las cascadas Velo de Novia, además de sus hoteles boutique y restaurantes con vista al lago.

Tepoztlán: Tiene un clima cálido, pero fresco por la mañana y tarde; es perfecto para subir al Cerro del Tepozteco y visitar la zona arqueológica en la cima. Recorre el exconvento dominico del siglo XVI y disfruta de sus nieves artesanales y antojitos en el mercado local. Es una opción mística y relajada a menos de dos horas de la capital.

Huasca de Ocampo: De clima fresco y rodeado de bosque, destaca por los Prismas Basálticos, formaciones rocosas únicas en México. Puedes hospedarte en cabañas, visitar antiguas haciendas mineras y recorrer el Bosque de las Truchas. Es ideal para desconectarte y disfrutar de la naturaleza sin ir demasiado lejos.

Taxco: Tiene un clima templado y ambiente colonial, es famoso por su arquitectura blanca y calles empinadas. Visita la Parroquia de Santa Prisca, compra plata en sus talleres tradicionales y disfruta miradores con vistas espectaculares. En Semana Santa, sus procesiones son de las más impactantes del país.

¿Cuáles lugares de México son los más visitados en Semana Santa 2026?

Los lugares de México que son más visitados en Semana Santa varían entre ciudades y Pueblos Mágicos, pero, según la Secretaría de Turismo de México (SECTUR) con información de Data Tour, tanto vacacionistas nacionales como internacionales suelen ir mucho a:

Acapulco

Ciudad de México, Puerto Vallarta

Monterrey

Riviera Maya

Cancún

Así que, si no te gusta mucho estar entre mucha gente, entonces puedes evitar estos lugares; en cambio, si te gusta la fiesta y diversión en grupos, entonces son ideales.