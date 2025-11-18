La plaza de Los Cabos que tiene más variedad y precios accesibles, según la inteligencia artificial

Hay muy buenas noticias para quien vive en los cabos o en sus alrededores ya que se inaugurará una plaza comercial de lujo que contará con 84 tiendas y habrá locales gastronómicos para vivir una experiencia completa.

¿Cómo será el nuevo centro comercial?

El centro comercial en cuestión se llamará Plaza Anima Village Cabo del Sol, es un complejo que tiene como objetivo modificar el panorama laboral local y está previsto que sea inaugurada a finales de este 2025. El lugar está casi listo e incluso ya dio inicio a su fase de reclutamiento para distintos puestos de empleo de marcas exclusivas. De esta manera no es solo una inversión estratégica para Baja California Sur sino que también es una buena oportunidad laboral para las personas de la zona.

Su ubicación será en Cabo del Sol, por lo que se pretende que sea un destino de experiencias que combina retail de lujo, gastronomía, arte, bienestar y naturaleza, además se posicionará como una referente comercial en la región.

¿Qué tiendas estarán en esta plaza comercial?

Un punto a tener en cuenta que la apertura se dará de forma gradual debido a que algunas tiendas comenzarán sus operaciones en el mes de noviembre mientras que otras lo harán en el último mes del año.

Lo que se sabe es que las marcas que estarán presentes serán Birkenstock, Dolce & Gabbana, Rolex, Cartier, James Perse, entre otros. Entre los restaurantes de lujo podremos encontrar Casa Grande y el italiano Trastevere.

De esta manera la próxima vez que vayas a Los Cabos podrás tener la oportunidad de visitar la nueva plaza comercial comprar en sus tiendas y comer en sus restaurantes de lujo.

La plaza comercial promete ser una gran experiencia en la que puedes combinar las compras con la gastronomía. Además hay que destacar que es un impulso en la economía y sobre todo una oportunidad laboral para la gente del lugar.