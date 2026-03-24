La paradisíaca ciudad en la que Portugal entrenará previo a jugar contra México; no es CDMX y sus playas son hermosas

Se ha confirmado por parte de la Federación Portuguesa de Futbol que una locación de entrenamiento previo al partido de Portugal vs México será el paradisíaco destino de Cancún. A continuación te contamos sobre los principales atractivos de esta ciudad que da hacia el mar Caribe.

Los atractivos turísticos de Cancún, ciudad donde Portugal entrenará antes del partido vs México

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Fundado como destino turístico en 1970, Cancún lleva décadas asombrando a turistas de todo el mundo por sus playas de tonalidades turquesa y por ser la principal puerta de entrada hacia la Riviera Maya. Es conocida a nivel internacional su zona hotelera, llena de resorts "todo incluido" frente al mar, y también por su intensa vida nocturna.

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Los atractivos naturales de Cancún comienzan por la Laguna Nichupté, un espectacular cuerpo de agua rodeado de manglares que queda separado del mar por la Zona Hotelera; aquí se llevan a cabo paseos en lancha y es posible navegar a bordo de kayaks o incluso de tablas de paddleboard. Entre los atractivos culturales de Cancún también destacan las zonas arqueológicas de El Rey, El Meco y San Miguelito, todas de origen maya y abiertas al público.

Si te hospedas en Cancún, puedes practicar muy diversas actividades acuáticas, como esnórquel, paseos en moto acuática y paseos en catamarán. En el destino hay varios parques acuáticos, ecoturísticos y de aventura, con atractivos como tirolesas y toboganes.

Desde Cancún también es posible trasladarse para conocer atractivos como el Museo Subacuático de Arte. Ubicado entre Isla Mujeres, Punta Nizuc y Punta Cancún, es un conjunto de más de 500 esculturas situadas bajo el mar y convertidas en arrecifes artificiales; se pueden visitar haciendo esnórquel o buceando, si cuentas con certificación.

Otros destinos relativamente cercanos son Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. En los dos últimos también hay parques de aventura y entre sus atractivos naturales se encuentran cenotes cerrados, semiabiertos o ubicados a cielo abierto.