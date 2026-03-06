Los pasos clave para cuidar tu piel en la playa

Uno de los placeres más grandes de la primavera es disfrutar de los días de playa, aunque muchas veces nos olvidamos de cuidar nuestra piel y poco después vivimos las consecuencias, con quemaduras, resequedad o manchas.

Por ello, hoy te presentamos una rutina estratégica con consejos infalibles para que priorices el bienestar de tu piel, antes, durante y después de ir al mar o simplmente exponerte al sol de la primavera.

Los pasos para cuidar tu piel en la playa

Suspende irritantes

Aunque no lo parezca, existen algunos productos de cuidado de la piel que usas en tu vida cotidiana, pero que pueden ser contraproducentes si vas al mar.

Un ejemplo de ello son los ácidos exfoliantes, que deberías suspender unos días antes de tu viaje a la playa para evitar que tu tez esté sensible y sufra quemaduras o se propicie la aparición de manchas.

Algunos productos de skin care deben suspenderse antes de exponerse al sol|Pinterest

Antioxidantes por la mañana

Se recomienda aplicar sérum de vitamina C por la mañana antes de colocar el protector solar, ya que puede potenciar su eficacia y actuar como neutralizador de algunos de los componentes emitidos por los rayos uv.

Hidratación profunda

Una crema hidratante que contenga ácido hialurónico puede ser un buen aliado para cuidar tu piel del sol.

La hidratación y la protección solar son clave en el cuidado de la piel en días de playa|Pinterest

Protector solar

Durante tu estancia en la playa deberás retocar tu protector solar, que necesita ser FPS 50+, especial en áreas como orejas, cuero cabelludo y empeines. La reaplicación se aconseja cada 2 horas o cada 40 minutos en caso de nadar en el mar.

Usar barreras físicas

Las gorras, las sombrillas y otros objetos que te cubran del sol ayudarán a tu piel a mantenerse segura, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que son horas críticas de exposición.

Usar sombreros de ala ancha aumenta la protección de la piel en días de playa|Pinterest

Reparación después de la playa

Se consigue limpiando muy bien el rostro y utilizando cremas que ayuden a calmarlo, refrescarlo y reducir la inflamación. Además, se recomienda aplicar una crema hidratante reparadora.