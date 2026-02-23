Las 4 playas en donde puedes ver ballenas desde el hotel

Si cuando vas a la playa quieres ser testigo de experiencias naturales impresionantes, una de ellas es el avistamiento de ballenas. Aunque existen tours en bote que te llevan mar adentro para verlas de cerca, también hay sitios donde puedes observarlas incluso desde la comodidad de tu hotel.

De acuerdo con la inteligencia artificial de ChatGPT, los lugares con mayor probabilidad de avistamiento se concentran en cuatro playas. ¿Cuáles son? Te lo contamos a continuación.

Dónde ver ballenas: las playas donde pueden sorprenderte

Punta Negra: Es una playa escondida a 10 minutos en auto de Punta de Mita. Hay hoteles con vista al mar donde, si viajas en temporada, puedes avistar a estos gigantes mientras saltan en el océano. Puedes tomar fotos y videos, contratar tours y disfrutar de atardeceres espectaculares.

Es una playa escondida a 10 minutos en auto de Punta de Mita. Hay hoteles con vista al mar donde, si viajas en temporada, puedes avistar a estos gigantes mientras saltan en el océano. Puedes tomar fotos y videos, contratar tours y disfrutar de atardeceres espectaculares. Punta Mita: También es un punto clave para el avistamiento. Algunos resorts ofrecen vistas panorámicas del océano donde es posible observar ballenas jorobadas desde la habitación o la piscina. Además, puedes caminar por la playa y contratar excursiones guiadas.

También es un punto clave para el avistamiento. Algunos resorts ofrecen vistas panorámicas del océano donde es posible observar ballenas jorobadas desde la habitación o la piscina. Además, puedes caminar por la playa y contratar excursiones guiadas. Los Cabos: En el extremo sur de la península de Baja California, entre Cabo San Lucas y San Jose del Cabo, también se pueden ver ballenas en temporada. Durante la migración, las jorobadas visitan la Bahia de Cabo San Lucas y es posible observarlas desde playas como Playa El Medano o desde habitaciones con vista al mar.

En el extremo sur de la península de Baja California, entre Cabo San Lucas y San Jose del Cabo, también se pueden ver ballenas en temporada. Durante la migración, las jorobadas visitan la Bahia de Cabo San Lucas y es posible observarlas desde playas como Playa El Medano o desde habitaciones con vista al mar. Bahia de Banderas (Puerto Vallarta): Justo en la frontera entre Nayarit y Jalisco se pueden avistar ballenas en temporada. Es uno de los destinos más populares del Pacífico para observar ballenas jorobadas cada invierno. Desde la playa o la terraza de un hotel frente al mar puedes verlas a lo lejos saltar y desplazarse.

Recuerda viajar en temporada, elegir una habitación en un punto alto para tener mejor vista y, si es posible, llevar binoculares. Si decides contratar un tour, procura que sea con operadores responsables y respetuosos con la naturaleza.

¿Cuál es la temporada de avistamiento de ballenas?

La temporada ideal para ver ballenas en Nayarit y Jalisco, según El Informador, va de diciembre a marzo, cuando las ballenas jorobadas migran a aguas más cálidas para reproducirse y cuidar a sus crías.