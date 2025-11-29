inklusion logo Sitio accesible
Nota

El Pueblo Mágico de Hidalgo que tiene manantiales de agua turquesa

Este es un destino ideal para quienes buscan naturaleza en sus días de descanso.

Agustina Morán | Marktube
Viajes
No caben dudas de que Hidalgo es uno de los estados con más maravillas naturales. Incluso puedes apreciar de un verdadero oasis en medio del desierto, estamos hablando de los manantiales de Kinjua.

Este es un paraíso de aguas cristalinas que lo vuelven un destino ideal para dejar atrás las bajas temperaturas que son propias de la temporada. Además este sitio está muy cerca de la Ciudad de México.

¿Que tiene para ofrecer los manantiales de Hidalgo?

Los manantiales de Kinjua son parte de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, lugar en el que puedes encontrar aguas de tonos turquesa que te permiten nadar en medio de increíbles barrancas en la zona semidesértica de Hidalgo. Aquí se protege la laguna de Metztitlán y el río venados, mismos que forman estos bellos manantiales ideales para dejar atrás la rutina.

Este sitio se ubica a un más de una hora 30 minutos desde la capital hidalguense. Es decir que está a un poco más de 3 horas desde la Ciudad de México. El lugar es ideal para quienes son amantes del ecoturismo, que les guste el poder acampar, nadar, avistar diferentes especies de aves y mamíferos, practicar ciclismo de montaña y senderismo.

¿Cuánto cuesta ingresar a los manantiales de Kinjua?

Para poder ingresar a este sitio natural de Hidalgo, tienes que pagar tansolo$100 por persona cada día. Este valor cubre diferentes servicios como estacionamiento, baños, nadar en los manantiales, acceso a disfrutar de recorridos con guías locales y por supuesto tener derecho a acampar en medio de esta zona rústica natural.

Alrededor de este sitio podrás encontrar lugares para comer tradicional gastronomía hidalguense además de que existen varios lugares donde puedes hospedarte y divertirte.

Sin dudas, es un plan perfecto para los amantes de la naturaleza y puedes aprovechar las vacaciones o el último megapuente de noviembre que se dará por consejo técnico en la educación básica.

