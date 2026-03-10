Así puedes limpiar efectivamente tu pescado en estos últimos días de Cuaresma

En estos momentos la Cuaresma sigue con su paso en pleno 2026 y eso genera que muchas familias continúen con su juramento religioso. En un contexto religioso predominantemente católico, en México el pescado tomó protagonismo. Por ello, es útil saber la manera correcta de limpiar este alimento… pues puede salir perjudicial un mal lavado.

¿Cuál es la manera correcta de lavar el pescado?

Pese a que en algunos sitios supuestamente ya está lavado, lo conveniente es hacer su limpieza profunda, sobre todo si lo compras completo. Y he aquí los pasos a seguir para cuidar tu salud y la de tu familia.

Lo primero es limpiar con un buen chorro de agua la superficie, pues en ocasiones queda suciedad u otros residuos. Posteriormente hay que quitarle las escamas, ya sea con un cuchillo u otro aparato especial. Esto se concreta raspando desde la cola hasta la cabeza… esto de manera impecable.

El siguiente paso es abrir el pescado por la mitad, a la altura del abdomen, con la firme intención de quitarle las vísceras cuidadosamente. En este paso se deben retirar todos los órganos internos y enjuagar perfectamente con agua para quitar sangre e impurezas.

Llegando a los pasos finales, las aletas se pueden sacar con tijeras o un cuchillo. A consideración de cada persona, esto se puede hacer también con la cabeza. Se vuelve a enjuagar el pescado y se seca con papel de cocina previo a cocinarlo al gusto.

¿Cómo saber si el pescado que compraré está fresco?

Obviamente esto conviene hacerlo previo a comprarlo, aunque en casa pueden existir infortunios que hagan que el pescado comprado entre en mal estado. Pero estos son los pasos a seguir para saber si el alimento está en buenas condiciones.