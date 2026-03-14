Conoce este sitio que es el paraíso de los surfistas; ¿dónde es?

Este sitio lleno de algarabía y cultura se encuentra entre Los Cabos y La Paz, el cual se llama Todos Santos. Cuenta con uno de los espacios más importantes para los surfistas, lo cual la convierte en un sitio turístico completamente ideal para los que buscan aventura y prestigio internacional. Por eso, entérate qué se puede hacer en este Pueblo Mágico de Baja California.

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¿Qué se sabe de este sitio ideal para los surfistas?

Realmente Todos Santos tiene como su gran identidad el surf, pues contiene varias playas donde se puede practicar, según el nivel de los interesados. Sin embargo tiene una riquísima gastronomía, arte y condiciones para tomar unas vacaciones muy al estilo de las películas de jóvenes que van a pasar un buen rato de fin de semana con sus amigos en la playa.

Este sitio fue declarado Pueblo Mágico en 2006, pues con 7, 000 habitantes exclusivamente, lograron conectar con el mundo por su interés moderno pero reuniendo ciertas características históricas dignas de compartir. En las calles es totalmente normal encontrar galerías de arte y hoteles boutique.

Como se comentó, el surf es lo que le da vida a este pueblo mágico, por ello es totalmente normal que los hoteles tengan paquetes para rentar equipo básicamente todo el año. Aquí convergen surfistas de todo el mundo, que disfrutan de las distintas pruebas impuestas por las olas donde incluso hay convivencia con una colonia de lobos marinos.

¿Qué hay alrededor de este sitio para surfistas en Baja California?

Pero aunque esto suene algo muy poco familiar (tomando en cuenta niños pequeños), hay una inmensa diversidad de actividades que hacen este espacio único en todo el país.