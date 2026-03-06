En este pueblo mágico no faltará el surf y los tacos de pescado en Semana Santa

Las vacaciones de los puentes suelen ser muy caóticas pero un escape a sitios como Sayulita vale completamente la pena. La historia de la transformación de este sitio resulta muy interesante, por ello vale la pena saber todo acerca de la gran tradición surfista y gastronómica para disfrutar en la Semana Santa de 2026.

¿Por qué se tiene esta tradición en Nayarit durante la Semana Santa?

La zona de la Riviera Maya es una de las más concurridas en la actualidad. Sin embargo, todo esto proviene después de años de transformación. Dicho espacio era el sitio donde vivían los pobladores de una zona prehispánica de la costa nayarita, quienes se llamaban los tecosquines. Posteriormente vivió muchas décadas en la total calma como pueblo pesquero.

Sin embargo, todo cambió cuando en los años 60 y 70 algunos surfistas estadounidenses se percataron de su gran oleaje para practicar dicha actividad. La voz se corrió y poco a poco la historia calma de esa costa del Pacífico se llenó y el Turismo se apoderó por completo del paisaje de Sayulita.

Ante eso, el 2015 fue clave para reconocer a esta playa como pueblo mágico. Con solo 5000 habitantes permanentes, ese reconocimiento cambió todo. Y específicamente en Semana Santa el ambiente es festivo en su totalidad, aunque cada vez más caótico. Por ello debes ir con paciencia, anticipar tu hospedaje y esperar multitudes en las costas durante todo el fin de semana.

¿Por qué el surf y los tacos de pescado son ley en Semana Santa?

Los pobladores ven el surf como un estilo de vida. Hay escuelas a lo largo de todo el pueblo y cuentan que los dioses del mar diseñaron dicha costa para surfear. La playa principal ofrece olas accesibles y consistentes, esto para principiantes y gente de nivel intermedio. Se indica que la mejor época para surfear es de noviembre a abril, pues el mar está muy activo. Sin embargo también es posible encontrar buenas experiencias en verano.

Mientras que a pesar de la simpleza del platillo, los tacos de pescado se presumen completamente en Semana Santa y durante todo el año. El platillo lleva tortilla de maíz recién hecha, pescado frito o a la plancha (generalmente mahi-mahi o pargo), col rallada, crema, salsa y un chorrito de limón.