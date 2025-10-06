Este es el pueblo mágico más bonito de Nayarit que debes visitar, según la IA

¿Quieres salir de viaje a un Pueblo Mágico, pero no sabes a dónde? En el estado de Nayarit hay varios lugares encantadores y llenos de sorpresas que puedes disfrutar en una escapada de fin de semana . Según la Inteligencia Artificial (IA), Sayulita es uno de los mejores destinos que debes visitar, ¡y además tiene playa!

De acuerdo con la base de datos de ChatGPT, este pueblito —ubicado muy cerca de Puerto Vallarta— cuenta con una gran variedad de atractivos y una gastronomía deliciosa. Además, es un destino muy turístico y visitado por extranjeros de todas partes del mundo.

¿Por qué vale la pena visitar Sayulita? Te decimos qué hacer

Sayulita ofrece una combinación perfecta de playa, naturaleza, cultura y diversión. Es un entorno selvático con senderos, miradores y vegetación por todos lados. Además, es considerado un pueblo que nunca duerme, porque siempre hay fiesta y celebración.

(ESPECIAL/CANVA) Sayulita tiene una hermosa playa.

Sin embargo, para quienes buscan relajación también hay opciones, al igual que para los amantes del surf, las olas, el paddle board y el ecoturismo.

Según la Secretaría de Turismo de Nayarit, este Pueblo Mágico ofrece actividades como:

Acampar en una zona de tortugas.

Visitar el Cerro del Mono.

Bailar cumbia frente a la playa.

Recorrer la Hacienda Jaltemba.

Admirar el paisaje del Rey.

Visitar el emblemático panteón de Sayulita.

Practicar ciclismo de montaña en medio de la selva.

Y, según la temporada, avistar aves y ballenas.

Las mejores fechas para visitar Sayulita

Las fechas más recomendadas para visitar Sayulita son del 30 de enero al 3 de febrero, durante el festival del pueblo, donde se proyectan cortometrajes, películas y se disfruta de una amplia oferta gastronómica.

(ESPECIAL/CANVA) Puedes recorrer el pueblo de Sayulita caminando en solo un fin de semana.

También destaca el torneo de pesca en la orilla de la playa, que se realiza el 25 y 26 de mayo. Asimismo, el Día de Muertos es una celebración imperdible en este pueblito, pues el 1 y 2 de noviembre se llena de flores de cempasúchil que adornan las calles y el panteón.

Finalmente, puedes considerar visitar Sayulita el 22 de noviembre, durante la competencia de surf, o del 1 al 12 de diciembre, cuando se celebran las fiestas patronales, con nueve días de peregrinaciones y festividades tradicionales.

Dónde está Sayulita y cómo llegar

El Pueblo Mágico de Sayulita se encuentra en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a pocos kilómetros del municipio de Compostela y a unos minutos de la playa San Francisco (San Pancho).

Para llegar a esta hermosa playa, puedes hacerlo por la Carretera Federal 200, o bien, a través de los aeropuertos de Tepic o Puerto Vallarta, desde donde hay transporte directo hacia Sayulita.