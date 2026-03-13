Quintana Roo tiene un parque al que todos quieren ir, ya que en este encuentras todo lo que buscas en unas vacaciones, ya sea en familia, pareja o amigos. En este lugar ni siquiera imaginas lo que encontrarás, pues ofrece una amplia variedad de atracciones como ríos subterráneos, cenotes y el imponente mar del Caribe. Conoce el Pueblo Mágico de México que es imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Xcaret es el paraíso de todo vacacionista, ya que encuentras parques acuáticos, temáticos, de diversiones y eco-arqueológicos, por mencionar algunos de los más de 50 atractivos naturales y culturales que se pueden disfrutar en este sitio mágico, según el portal oficial. Este es el Pueblo Mágico oculto de México que es una maravilla natural.

El parque de Quintana Roo al que todos quieren ir: ni siquiera imaginas lo que encontrarás allí|México Desconocido

¿Qué hacer en Xcaret?

El parque tiene diferentes atracciones tanto para adultos como para niños, pues ellos también podrán nadar en cenotes de poca profundidad o en sus diferentes chapoteaderos. En cambio, si lo que buscas son actividades para disfrutar en familia, Xcaret tiene las mejores opciones, como lo son:



Ceremonia de los Voladores de Papantla

Espectáculo Ecuestre

Danzas en el Pueblo Prehispánico

Recorrer el Museo de Arte Popular Mexicano

Visitar el Cementerio Mexicano Puente al Paraíso

Recorrer la Hacienda Henequera.

Además, en este parque también podrás conectar con la naturaleza con el Acuario de Arrecife de Coral y el Área de las Tortugas Marinas. Asimismo, apreciarás en diferentes secciones del parque a jaguares, manatíes, flamencos, monos araña, murciélagos, venados y tapires.

En este parque de Quintana Roo también puedes apreciar el arte, pues recientemente se inauguraron 2 exposiciones que muestran parte del patrimonio cultural mexicano en el Hotel Xcaret Arte. Una de ellas pertenece al Centro Ricardo B. Salinas Pliego, mientras que la segunda al arquitecto Miguel Quintana Pali.

