El pueblo de Morelos que nadie sabía que es tan hermoso: tiene balnearios naturales y pocos lo conocen

Hay un pueblo en Morelos que es poco conocido, pero quienes lo han explorado a profundidad afirman que es hermoso por sus balnearios naturales y áreas verdes por todos lados.

Se trata de Huitzilac, y aunque no es Pueblo Mágico de Morelos, lo tiene todo para darte una experiencia maravillosa. Su nombre significa “En agua de colibríes” y parece un paraíso perdido.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), existen alrededor de 50 balnearios cercanos a este pueblito, y algunos de ellos cuentan con aguas termales, como el Parque Los Columpios. También hay zonas boscosas y manantiales en el Balneario Ejidal Santa Isabel.

Huitzilac está rodeado de naturaleza.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

¿Dónde está Parque Los Columpios?

El Parque Los Columpios está ubicado por el camino viejo a Coajomulco, sobre la carretera libre a Cuernavaca. Hay opciones de campamento y un restaurante, así que no te preocupes por esas necesidades básicas.

¿Qué hacer en Huitzilac, además de visitar los balnearios?

En el pueblo de Huitzilac, Morelos, hay un montón de actividades que puedes hacer en contacto con la naturaleza. Una de las más famosas es la ruta Huitzilac, uno de los senderos ecoturísticos más bonitos, con una longitud aproximada de 6 kilómetros.

Así es el pueblito de Huitzilac, en Morelos.|(ESPECIAL/GOOGEL MAPS)

Asimismo, SECTUR recomienda no perderse estas actividades:

Conocer el Parque Nacional Lagunas de Zempoala

Visitar Tres Marías y sus puestos de antojitos

Caminar por el Corredor Biológico Ajusco–Chichinautzin

Conocer la Iglesia de San Juan Bautista

Ver el mirador La Pera (muy cerca de Tepoztlán)

¿Cómo es el clima en Huitzilac?

El clima en Huitzilac, Morelos, es húmedo, por lo que las temperaturas en invierno pueden bajar hasta los 11.8 °C en promedio. En verano es muy agradable, con alrededor de 22.6 °C. Por ello, se recomienda llevar ropa abrigadora, como chamarra o abrigo, y botas para caminar por la tierra y el lodo que se forma.