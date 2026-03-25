El pueblo de Jalisco que tiene pirámides nunca antes vistas: es ideal para pasar un fin de semana

A poco más de una hora de la zona conurbada de Jalisco se ubica un pueblo que destaca por haber sido un asentamiento de una tribu que surgió entre los años 350 a. C. y 350 d. C. Este lugar resalta por tener pirámides nunca antes vistas, pues en lugar de tener esa estructura tridimensional, se caracteriza por su forma de círculo. Esta es la zona que tiene montañas, birria y un bosque estilo Canadá que pocos han visitado.

Teuchitlán es el municipio donde se encuentra la zona arqueológica Guachimontones, estructuras icónicas, ya que, en comparación con la forma tradicional de la pirámide, estas son circulares, a las que se les denomina guachimontón, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Este es el Pueblo Mágico de Zacatecas donde puedes consumir alcohol en la calle sin ser arrestado.

Teuchitlán tiene la zona arqueológica que se compone de guachimontones, estructuras circulares parecidas a las pirámides.|La Ruta del Tequila Jalisco

Los guachimontones se componen de escalones rectangulares y se ubican en un patio central. En el sitio también lo integran 2 espacios para juegos de pelota, terraza y contextos fúnebres. Actualmente, ese sitio arqueológico es uno de los más importantes del país, ya que recibe al año alrededor de 170 mil visitantes.

¿Qué hacer en Teuchitlán, pueblo donde se ubican las pirámides?

La zona arqueológica se encuentra a las afueras de Teuchitlán, pero en el pueblo hay muchas cosas por hacer. Cuenta con una plaza donde se ubica el Templo del Señor de la Ascensión y el Museo Arqueológico del municipio, donde se exhiben objetos encontrados en el sitio.

De acuerdo con el Programa Destinos México, el municipio se localiza cerca de la Presa de la Vega, donde se puede realizar la actividad de la pesca. Asimismo, puedes caminar por el río Teuchitlán y disfrutar de la naturaleza.

Como en la mayor parte de Jalisco, en Teuchitlán también se puede degustar de una rica birria, pozole y enchiladas. Además de su tradicional tequila y mezcal.