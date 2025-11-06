El Pueblo Mágico de Jalisco que tiene la mejor cerveza artesanal y que muy pocos lo han visitado, según la IA

Ajijic, uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco, es un lugar perfecto para disfrutar de cerveza artesanal , según la Inteligencia Artificial (IA). Así que, si te gusta viajar y probar bebidas refrescantes por la tarde, este pintoresco poblado, ubicado a solo una hora de Guadalajara, te encantará. Aquí te contamos qué hacer y cómo llegar.

El pueblo está situado junto al lago de Chapala, y aunque actualmente muchos extranjeros viven en la zona, Ajijic aún conserva su magia local, llena de buena comida y excelentes cervezas artesanales.

¿Cuál es la cervecería que la IA recomienda visitar en Ajijic?

En Ajijic hay varios locales y bares donde se puede disfrutar de una cerveza exquisita, pero hay uno que destaca por la variedad de bebidas que ofrece: Corazón de Malta, según ChatGPT.

(ESPECIAL/SECTUR) En el Pueblo Mágico de Ajijic puedes disfrutar de la naturaleza.

En este lugar se realizan degustaciones, maridajes de cervezas con platillos regionales y una experiencia única, ideal si cuentas con poco tiempo durante un fin de semana.

La dirección es De las Flores 25, Ajijic, y sus horarios son de martes a domingo, de 12:00 p.m. a 9:30 p.m.. Los lunes permanece cerrado.

¿Qué más hacer en Ajijic, Pueblo Mágico de Jalisco, además de tomar cerveza?

Si lo tuyo es la cerveza, pero también quieres conocer más sobre Ajijic, aprovecha tu visita para recorrer sus calles empedradas y caminar por el malecón, especialmente al atardecer, cuando el paisaje es verdaderamente impresionante.

(ESPECIAL/GOOGLE MAPS) Ajijic tiene un malecón muy bonito.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), los viajeros también pueden visitar las múltiples galerías de arte distribuidas por toda la zona o unirse a la vibrante comunidad de artistas locales.

Si prefieres la aventura, puedes explorar los senderos de la Sierra de San Juan Cosalá, siendo El Tepálo uno de los más conocidos. O bien, relajarte en un hermoso hotel con alberca y disfrutar del clima cálido de las tardes.

¿Cómo llegar a Ajijic, Jalisco?

La ruta más sencilla para llegar a Ajijic es desde Guadalajara, ya sea en autobús o en automóvil. En autobús, puedes salir desde la Central Vieja de Autobuses, ubicada cerca del centro de la ciudad, con un costo aproximado de $65 pesos.

Si viajas en auto, el trayecto es directo por la carretera a Chapala, y solo tendrás que cubrir el gasto de la gasolina. El Aeropuerto queda a mitad del camino.

¿Cuántos Pueblos Mágicos tiene Jalisco?

Si después de tu visita a Ajijic te quedas con ganas de recorrer más destinos, puedes aprovechar para hacer un tour por los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco, según México Desconocido: