El Pueblo Mágico de Zacatecas más colonial y precioso para visitar, según la IA

Zacatecas es una ciudad colonial por su famosa arquitectura de cantera rosa, por lo que su Centro Histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. No obstante, a menos de 45 minutos de la capital del estado se ubica Jerez de García Salinas, el Pueblo Mágico más precioso para visitar y para organizar las mejores bodas de la entidad.

“La Puerta del Cielo” como se le conoce al municipio, cuenta con grandes edificios que datan desde hace varios siglos y que tienen similitudes con los de Zacatecas capital, por ello la IA lo eligió como el pueblito más colonial y también donde se celebra una de sus máximas festividades, convirtiéndose en una borrachera grande.

Los edificios que hacen a Jerez en el Pueblo Mágico más colonial de Zacatecas

De acuerdo con el portal Zacatecas Travel, en Jerez uno de los edificios más representativos de la cantera rosa es el Santuario de la Virgen de la Soledad, que es catalogada como la madre de todos los habitantes. El edificio fue construido en 1805 y terminado en 1885 con la última torre.

El edificio de la Torre es otra de las grandes estructuras que convierten a Jerez en el Pueblo Mágico más colonial de Zacatecas. Este inmueble se construyó en 1894 y durante 70 años fungió como una escuela, después en una biblioteca y en el Instituto Jerezano de Cultura. Actualmente, permanece cerrado para el público, pero es un goce visual durante la noche por sus luces escénicas.

El Teatro Hinojosa es una joya arquitectónica del municipio, pues combina el estilo isabelino y con elementos mozárabes. Se comenzó a construir en 1878, para finalmente dar por terminada la obra en 1890. Además, cuenta con una buena acústica, elemento que maravilla a todos los asistentes. Cabe resaltar que este edificio fue inspirado en el Teatro Ford de Washington D. C.

Sin duda Jerez es el Pueblo Mágico más colonial y hermosos para visitar, pues se puede recorrer sus principales calles observando cada una de las joyas arquitectónicas, mientras de fondo se aprecia los mejores atardeceres que solo da Zacatecas.