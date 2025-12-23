El pueblo de Puebla que casi nadie conoce y es muy (pero muy) hermoso: muchos no lo visitan

Puebla tiene un Pueblo Mágico que es muy hermoso, pero que nadie conoce, ya que Cuetzalan del Progreso se ubica a poco más de 3 horas de la capital poblana. No obstante, este rinconcito de México es un lugar con muchas tradiciones ancestrales y la vista es privilegiada, pues está rodeado de grandes bosques. Este es el lugar más seguro para caminar durante la madrugada, según la IA .

De acuerdo con el portal Gobierno de México, la población de esta región se compone principalmente por totonacos y nahuas, quienes hacen del Pueblo Mágico un lugar muy cultural, pues realizan varios rituales ancestrales, como lo es la danza de los Voladores, la cual es Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco desde 2009.

Cuetzalan es el pueblo que muy pocos visitan, pues se ubica a poco más de 3 horas de la capital de Puebla|Visit México

El lugar es perfecto para los amantes del bosque, pues Cuetzalan del Progreso se ubica en la sierra y está rodeado de grandes árboles, que por la mañana se llegan a perder entre la densa niebla que cubre al pueblo, escenario perfecto para pasar un fin de semana, alejado del bullicio de la ciudad.

¿Qué hacer en el pueblo de Puebla que nadie conoce y cuál es su gastronomía?

Cuetzalan del Progreso es un pueblo que muchos no lo visitan, pero al descubrirlo, los visitantes se enamoran de él, pues caminar entre sus calles empedradas es un gozo, mientras se respira por todo el lugar el olor a café, ya que por su clima subtropical llueve la mayoría del año, por ello, sus principales atracciones son las cascadas. Estas son las 5 actividades que puedes hacer en este lugar:



Explorar las cascadas y pozas naturales Adentrarte a las grutas Disfrutar de las actividades ecoturísticas Visitar el mercado indígena dominical Participar en una ceremonia ritual indígena.

La gastronomía del Pueblo Mágico se compone de cecina ahumada, mole, pan, pipián, queso y sus principales platillos son los tamales de frijol, exquíhitl y los tayoyos. Sus mejores bebidas son vino de café, jobo, maracuyá y Jocoatol, que se consume principalmente en algunas regiones de Puebla y Guerrero.