El pueblo de Morelos que tiene los hoteles donde más espantan y se aparecen

El estado de Morelos tiene muchos pueblitos cercanos a la CDMX que prometen una gran experiencia. Sin embargo, hay quienes buscan algo más intenso : adrenalina, exploración y hasta lo paranormal. Y sí, en uno de estos lugares existe un hotel donde, según cuentan, espantan… y no poco.

Se trata del Hotel Chula Vista, ubicado en la capital del estado, Cuernavaca. Este sitio está rodeado de historias populares que hablan de una energía pesada y rincones embrujados que ponen la piel de gallina.

De acuerdo con el medio local Noticias de Cuautla, en su época dorada fue uno de los recintos más lujosos del país, aunque hoy luce casi completamente abandonado. Los relatos aseguran que hay apariciones y manifestaciones paranormales, especialmente en el área de la capilla, algunas de las habitaciones principales y cerca de la réplica del Templo de Salomón.

El Hotel Chula Vista en Cuernavaca, Morelos.|(ESPECIAL/Google maps)

Otro lugar cercano con fama de terror es la Hacienda de Coahuixtla, ubicada a las afueras de Cuautla. Ahí, visitantes aseguran haber visto sombras y presencias extrañas que te hacen sentir vigilado en todo momento.

Otros pueblos de Morelos que puedes visitar para aventuras extremas

Además de estos sitios, Morelos ofrece otros destinos ideales para quienes disfrutan la aventura, la exploración y las leyendas urbanas. Tepoztlán, por ejemplo, está lleno de historias locales que se esconden en haciendas, casonas antiguas y rincones con energías difíciles de explicar.

El clima en Tepoztlán es agradable casi todo el año.|(ESPECIAL/GOOGLE MAPS)

¿Qué Pueblos Mágicos tiene Morelos?

Pero si prefieres cambiar el misterio por tranquilidad, tradición y belleza, entonces vale la pena visitar los cuatro Pueblos Mágicos de Morelos, cada uno con su propio encanto, historia y gastronomía: