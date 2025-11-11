El pueblo de Oaxaca que casi nadie elige, pero que podría sorprenderte por su comida

En el vasto mapa culinario de Oaxaca, hay un pequeño pueblo que pasa desapercibido para muchos viajeros, pero que esconde algunos de los sabores más auténticos del estado. Lejos de las rutas turísticas más populares, este destino cautiva por su comida tradicional, precios accesibles y recetas heredadas de generación en generación.

Si buscas una experiencia gastronómica diferente, Capulálpam de Méndez podría sorprenderte más de lo que imaginas. Este rincón oaxaqueño, de acuerdo a la plataforma de inteligencia artificial Chat GPT, se pueden encontrar platos tradicionales auténticos, como tamales de mole, sopa de guías y otros guisos de la cocina oaxaqueña auténtica, por valores razonables.

Además, gracias a su ubicación y al hecho de que no está saturado de turismo, la comida suele estar hecha bajo técnicas locales, ingredientes propios de la región y sin tantas adaptaciones al gusto extranjero, lo que le proporciona una riqueza auténtica.

Estos platos debes probar en Capulálpam de Méndez

Este Pueblo Mágico es perfecto para los amantes del cacao y el chocolate caliente debido a su clima, que forma parte esencial de la experiencia, según indica el portal de la Secretaría de Turismo.

(ESPECIAL) Este Pueblo Mágico de Oaxaca es poco conocido.

A su vez, los especialistas mencionaron que el chocolate se elabora de manera artesanal, moliendo el cacao puro con canela y azúcar en un metate, el método más auténtico desde la época prehispánica, lo que lo hace único en la región.

Los atractivos de Capulálpam de Méndez

Este sitio también combina naturaleza, cultura y tradiciones en un entorno de montaña que invita al descanso y la conexión con lo auténtico. Entre sus atractivos imperdibles se destacan:

