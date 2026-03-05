El pueblo de Tlaxcala con cascadas escondidas que debes visitar este fin de semana: es precioso

Tlaxcala es un estado que sí existe en la República Mexicana y cuenta con grandes lugares, como lo es Huamantla, que tiene como tradición la creación de tapetes con aserrín y donde se ubica el hotel boutique del cantautor Carlos Rivera. Asimismo, a 18 minutos de la capital se encuentran las cascadas que debes visitar este fin de semana, ya que al alrededor es precioso.

De acuerdo con un artículo del portal de México Desconocido, en el pueblo de Yauhquemehcan se ubican las cascadas de Atlihuetzia, cuya altura es de 30 metros. Esta agua proviene del río Zahuapan y termina en una poza. Pero lo más destacable es el entorno que lo envuelve y que provoca que sea visitado por miles de turistas al año. Este es el lugar ideal de Tlaxcala para ir este fin de semana por su delicioso clima fresco.

En el pueblo de Yauhquemehcan se ubican las cascadas de Atlihuetzia.|México Desconocido

Las atracciones turísticas de las cascadas de Atlihuetzia

En los alrededores de las cascadas de Atlihuetzia hay pinturas rupestres, a las cuales se puede acceder por medio de recorridos guiados por exploradores. Además, en el lugar se ubica un hotel que ofrece una vista maravillosa al salto de 30 m, ideal para los amantes de la fotografía.

Este lugar también está lleno de misticismo, ya que guarda leyendas sobre chaneques y duendes, así como la de la princesa Atlihuetzia, de ahí el origen del nombre de estas cascadas tan famosas de Tlaxcala.

Cuenta la leyenda que la hija de la deidad Matlacueyatl se perdió entre las aguas y ahora funge como la cuidadora del sitio, que está rodeado por fresnos, ahuehuetes y fresnos, lo que provoca que el lugar sea ideal para organizar picnics.

Cabe destacar que las cascadas forman parte del circuito turístico de Yauhquemehcan, donde se puede acampar o armar la carnita asada en compañía de la familia, amigos o pareja, con una vista privilegiada que solo la naturaleza de Tlaxcala puede ofrecer.